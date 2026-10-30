Los cambios afectarán a un total de 11 líneas y se llevarán a cabo desde las 07:00 hasta las 15:00 horas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal que dirige Evelyn Alonso, informa de que la modificación de los recorridos de un total de once líneas del transporte público urbano durante el domingo, 1 de noviembre, con motivo de la celebración de la XXV Clásica Tenerife-II Revival GP de Tenerife 1965.

Santa Cruz reordena el transporte público el domingo por la XXV Clásica Tenerife / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Los cambios se llevarán a cabo entre las 07:00 y las 15:00 horas y afectarán a las líneas 232, 903, 906, 908, 915, 920, 921, 923, 934, 936 y 937.

En el caso de las líneas 232, 908, 915, 936, el recorrido en sentido Intercambiador se modificará desde la calle Alcalde García Ramos, continuando por las calles República Argentina y Panamá, avenida Manuel Hermoso Rojas, calle Alcalde José Emilio García Gómez, así como las avenidas La Salle y San Sebastián, desde donde retomarán su recorrido habitual.

Por otro lado, las líneas 903 y 923, en sentido Muelle Norte, se desplazarán desde la carretera general del Rosario hacia la calle Alcalde Mandillo Tejera, la rotonda de Ángel Romero, siguiendo por las avenidas Islas Canarias, Bélgica y de la Asunción, a partir de donde seguirá su trayecto.

Cambios en sentido e intercambiadores

Dichas líneas incluirán también cambios en sentido hacia Las Moraditas, de forma que en la avenida de la Asunción girarán hacia las calles Goya y Luis de la Cruz, retomando la ruta hacia las avenidas Bélgica, San Sebastián, La Salle, Tres de Mayo y la calle Azorín, prosiguiendo desde aquí su ruta habitual.

Por otro lado, la línea 906, en sentido Intercambiador, se desplazará desde la avenida Islas Canarias hacia las avenidas Bélgica y San Sebastián, continuando por la calle José Hernández Alfonso hasta el Intercambiador. En sentido Barrio de la Salud, desde la calle Calderón de la Barca continuará hacia Tomé Cano, avenida Tres de Mayo, las calles Azorín, Alcalde García Ramos, Alcalde Mandillo Tejera, avenida Ángel Romero, carretera Santa Cruz-Laguna y calle Subida Cuesta Piedra, para continuar su ruta.

La línea 920 incluirá el giro desde la avenida de la Asunción hacia las calles Goya y Luis de la Cruz, para seguir por las avenidas Bélgica y San Sebastián y la calle José Hernández Alfonso hasta el Intercambiador.

En el caso de la línea 921, desde el Intercambiador circulará por la calle José Hernández Alfonso, las calles Miraflores y Ramón y Cajal, continuando por la avenida de la Asunción, donde continuará su recorrido.

Autopistas TF-1 y TF-5

Otro de los cambios afectará a la línea 934, que desde la TF-1 circulará por la avenida Manuel Hermoso Rojas, la calle Alcalde José Emilio García Gómez y las avenidas La Salle y San Sebastián donde retomarán el recorrido habitual.

Finalmente, la línea 937, se desplazará desde TF-5 por la avenida Manuel Hermoso Rojas, calle Alcalde José Emilio García Gómez, así como las avenidas La Salle y San Sebastián, desde donde recuperará su trayecto.

Estas modificaciones obligarán a la anulación de las paradas de Fragata Danmark, las de las avenidas Benito Pérez Armas y Reyes Católicos, así como la de Valle Inclán, la avenida Madrid y Centro Salud. Como alternativa se incluirá la del Ambulatorio Tomé Cano, Cruz del Señor, Bélgica, García Ramos, Goya, La Paz y Pancho Murria.