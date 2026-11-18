El Ayuntamiento destina 100.000 euros a esta campaña, dirigida a menores de familias usuarias de los servicios sociales municipales

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pondrá en marcha una campaña para que los menores de las familias con menos recursos también puedan recibir regalos estas Navidades. La iniciativa contempla el reparto de 2.000 tarjetas con un saldo de 50 euros cada una, que se podrán utilizar para comprar juguetes.

En total, el Consistorio destinará 100.000 euros a esta ayuda. Esta iniciativa es desarrollada junto a la Fundación DinoSol y el Banco de Alimentos.

El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, ha explicado que la campaña permitirá llegar a unos 2.000 niños. Cada uno recibirá una tarjeta para adquirir sus propios regalos de Reyes.

Campaña para que los menores de las familias con menos recursos también puedan recibir regalos estas Navidades / RTVC

Ayuda para las familias vulnerables

La entrega no estará abierta a cualquier solicitante. Los beneficiarios serán menores de familias que ya reciben atención de los servicios sociales municipales. La concejala Charín ha señalado que el Ayuntamiento tiene identificados estos hogares a través de los servicios de atención social.

De esta forma, la campaña busca que la situación económica de las familias no impida que los más pequeños disfruten de la Navidad y puedan recibir juguetes durante estas fechas.

Juguetes en una tienda para los más pequeños. / RTVC

Colaboración con entidades sociales

La iniciativa cuenta también con la colaboración de la Fundación DinoSol y el Banco de Alimentos. Ambas entidades participan en esta acción solidaria para apoyar a los hogares que atraviesan mayores dificultades.

Colaboración de la Fundación DinoSol y el Banco de Alimentos para la ayuda de estos hogares. / RTVC

Desde la Fundación DinoSol, su directora, Patricia Muñoz, ha destacado la importancia de acompañar a las familias que necesitan apoyo, especialmente durante la Navidad. Por su parte, Ana Sabina, del Banco de Alimentos, también ha valorado el alcance de una iniciativa que contribuye a mejorar la situación de estos hogares.

Los bonos podrán canjearse en todos los establecimientos HiperDino de Tenerife. Las familias podrán utilizarlos para comprar juguetes y preparar así la llegada de los Reyes Magos.