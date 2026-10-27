La Junta de Gobierno da luz verde al proyecto normativo con el que se quiere atender las actuales necesidades del municipio en este ámbito y garantizar el cumplimiento de la normativa actual

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, presidida por el alcalde, José Manuel Bermúdez, aprobó el proyecto de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Movilidad y Seguridad Vial de Santa Cruz de Tenerife, con el que se pretende atender las necesidades actuales en este ámbito y garantizar una regulación adaptada al vigente marco jurídico, tecnológico, ambiental y de accesibilidad universal.

Santa Cruz avanza hacia la aprobación de la nueva ordenanza municipal de movilidad / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó “la necesidad de contar con un nuevo texto normativo, teniendo en cuenta que en estos momentos se encuentra en vigor la Ordenanza Municipal de Circulación de 1985, en la que no se contemplan las actuales necesidades que tiene el municipio”.

Este aspecto, añadió, “resulta todavía más relevante teniendo en cuenta que la actual legislación aplicada no contempla las nuevas formas de movilidad personal, el incremento de la distribución urbana de mercancías, la implantación de sistemas inteligentes de gestión del tráfico y la necesidad de avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible e inclusiva”.

Una estrategia dentro de movilidad sostenible y accesibilidad universal

Por su parte, la concejal de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, insistió en que “la nueva ordenanza supone una regulación integral de la movilidad y de la seguridad vial y permite que Santa Cruz siga avanzando en este ámbito, garantizando el cumplimiento de legislación estatal, autonómica y europea en vigor en lo que respecta a la seguridad vial, la accesibilidad, la protección del medio ambiente, la calidad del espacio público, el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo de la actividad económica”.

Asimismo, destacó que “la nueva ordenanza se integra dentro de la estrategia municipal de movilidad sostenible y accesibilidad universal, configurándose como un instrumento complementario de planificación y gestión destinado a favorecer una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con las personas y con el medio ambiente”.

Competencias

Las competencias de la ordenanza incluyen la regulación de las condiciones generales de circulación, la ordenación del viario, las zonas de convivencia modal, el estacionamiento y la distribución urbana de mercancías. Asimismo, se contemplan los vehículos de movilidad personal, la accesibilidad universal, las reservas especiales, el régimen de autorizaciones, las actividades que afectan al dominio público viario, además del régimen de inspección y sanción.

La ordenanza incorpora igualmente mecanismos de adaptación a la evolución de la movilidad urbana, así como instrumentos de seguimiento y evaluación que permitan valorar periódicamente la eficacia de las medidas adoptadas.

El texto aprobado por la Junta de Gobierno incorpora, además, las aportaciones ciudadanas recogidas en el trámite de consulta pública previa que se llevó a cabo el pasado mes de febrero, en el que formularon un total de 43 propuestas sobre diferentes aspectos.

Dicho proyecto será sometido a aprobación inicial por parte del Pleno Municipal y posteriormente se someterá a información pública, proceso que obligará a la resolución de las reclamaciones y sugerencias presentadas por la ciudadanía para su posterior aprobación definitiva en sesión plenaria.