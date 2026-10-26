RSD Alcalá vs UD Las Palmas, el martes 27 de octubre a las 19:00 (hora canaria), en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El partido en directo en RTVC y también el minuto a minuto en rtvc.es

La UD Las Palmas debuta en la Copa del Rey en el campo del Alcalá: el RSD Alcalá vs UD Las Palmas se juega el martes 27 de octubre a las 19:00 (hora canaria), y RTVC lo emite en directo.

El partido que enfrenta al RSD Alcalá y la UD Las Palmas se podrá seguir en directo en Televisión Canaria, en Canarias Play y en rtvc.es

Es la primera eliminatoria, a partido único, en el Estadio Municipal El Val de Alcalá de Henares (Madrid). El equipo que dirige Juan Manuel Rodríguez visita a un rival de Segunda Federación, dos categorías por debajo. Si el partido acaba en empate, habrá prórroga de dos tiempos de 15 minutos y, de persistir la igualdad, el pase se decidirá en una tanda de penaltis.

El RSD Alcalá vs UD Las Palmas se verá en directo por TDT, en Televisión Canaria, y a la vez por Canarias Play y rtvc.es, con la narración de Jesús Izquierdo y los comentarios de Miguel Ángel Valerón.

Cómo llegan la UD Las Palmas y el RSD Alcalá a la Copa del Rey

La UD Las Palmas llega tras ganar 1-0 a la Real Sociedad B el sábado 24 de octubre en el Estadio Gran Canaria, con un gol de Jesé. Fue una victoria que cortó una racha en la que no había ganado desde el 12 de septiembre y había perdido cuatro de sus cinco partidos anteriores.

El RSD Alcalá viene de perder 1-2 en casa ante la UD San Sebastián Reyes, en la jornada 8 del Grupo 5 de Segunda Federación. Tras ocho jornadas, suma 8 puntos, con dos victorias, dos empates y cuatro derrotas, y 11 goles a favor y 12 en contra.

Juan Manuel Rodríguez ha pedido en la rueda de prensa previa al partido «humildad y actitud» a sus jugadores, que respeten la competición y el escudo y que salgan a jugar desde el primer minuto. El entrenador tiene dificultades para armar el once por varios futbolistas en recuperación de lesiones y por la normativa de la RFEF, que exige presentarse con al menos siete futbolistas de la plantilla de su categoría.

La Copa del Rey de los amarillos: el año pasado cayeron en la primera ronda

El club amarillo nunca ha ganado en El Val: sus dos visitas anteriores, en la antigua Segunda División B, terminaron en empate, hace más de veinte años, según ha recordado el equipo ante esta eliminatoria.

La UD Las Palmas confía en poder pasar de fase. En la temporada 25-26 cayeron en la primera ronda, con una derrota por 3-1 ante el CD Extremadura. Este año busca el pase a la segunda eliminatoria.

El ganador pasará a la segunda eliminatoria, cuyo sorteo se celebrará en los primeros días de noviembre. Los cuatro equipos de la Supercopa (FC Barcelona, Real Sociedad, Real Madrid y Atlético de Madrid) no entrarán hasta los dieciseisavos

RTVC con los equipos canarios en la Copa del Rey

RTVC emite este partido de la primera eliminatoria de los amarillos en la Copa del Rey. se podrá seguir en Televisión Canaria, Canarias Play y rtvc.es.

También se emitirá la primera eliminatoria del Atlético Paso y del CD Tenerife.

Alineaciones

Aquí podrás ver en cuanto se conozcan las alineaciones de ambos equipos para disputar este partido de la Copa del Rey.

Minuto a minuto en directo

Sigue en directo el minuto a minuto del partido que enfrenta al Alcalá y la UD Las Palmas en rtvc.es

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