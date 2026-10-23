UD Las Palmas vs Real Sociedad B | LaLiga Hypermotion 26-27

El UD Las Palmas – Real Sociedad B se juega el sábado 24 de octubre a las 17:30 en Canarias, en la jornada 11 de LaLiga Hypermotion. Repasamos la clasificación, la racha de ambos equipos y sus últimos enfrentamientos

El partido de fútbol entre la UD Las Palmas – Real Sociedad B se juega este sábado 24 de octubre, a las 15:30 en Canarias (16:30 en la península), en el Estadio Gran Canaria, en la jornada 11 de LaLiga Hypermotion.

El UD Las Palmas – Real Sociedad B enfrenta a dos conjuntos que llegan con rachas negativas y que ocupan puestos bajos de la tabla. Para los canarios, el partido es una oportunidad de volver a sumar de tres en casa tras cuatro derrotas en los últimos cinco encuentros. Para el filial, de cortar una racha de cinco derrotas.

Cómo llegan ambos equipos

El conjunto amarillo busca cortar una racha de cinco partidos sin ganar frente a un rival que ocupa la 19.ª posición y que también lleva una mala racha encadenando derrotas.

Según la clasificación de LaLiga tras diez jornadas, la UD Las Palmas es 16.ª con 11 puntos y la Real Sociedad B es 19.ª con 8, es decir, tres menos.

Entre ambos equipos están el CD Leganés, con 11 puntos, y el FC Andorra, con 10. Una victoria local ampliaría a seis puntos la distancia entre ambos; un triunfo visitante igualaría a los dos equipos a 11 puntos.

La UD Las Palmas necesita volver a ganar

El equipo canario suma 11 puntos con tres victorias, dos empates y cinco derrotas. Ha marcado 13 goles y ha encajado 19 en lo que va de campeonato.

No gana desde el 12 de septiembre, cuando se impuso por 0-1 en el campo del Cádiz CF. Desde entonces ha caído 1-2 ante el Burgos CF, 3-2 en el campo del SD Eibar, ha empatado 2-2 con el Real Valladolid CF, ha perdido 3-1 en Mallorca y cayó 0-3 ante el CD Castellón el sábado 17 de octubre.

En casa, el balance de la UD Las Palmas es de una victoria, dos empates y dos derrotas. Ganó 2-1 al Albacete BP, empató 0-0 con el CD Leganés y 2-2 con el Valladolid, y perdió 1-2 ante el Burgos y 0-3 ante el Castellón. Ha marcado cinco goles y ha encajado ocho como local.

La Real Sociedad B llega con cinco derrotas seguidas

El filial donostiarra suma 8 puntos con dos victorias, dos empates y seis derrotas. Ha anotado 14 goles y ha recibido 21, y ocupa la 19.ª posición.

Sus dos victorias fueron a domicilio, ante el Albacete BP el 22 de agosto y ante el FC Andorra el 12 de septiembre. Empató con el Burgos CF y, en casa, 1-1 con el CD Tenerife.

Desde esa victoria en Andorra, la Real Sociedad B ha perdido cinco partidos seguidos: ante el RCD Mallorca, el AD Ceuta FC, el Granada CF, el Celta Fortuna y la UD Almería. El último fue el sábado 17 de octubre, con un 2-4 en casa ante el Almería.

Últimos enfrentamientos H2H entre Las Palmas y la Real Sociedad B

La UD Las Palmas y la Real Sociedad B se han visto las caras en cuatro ocasiones recientes y el conjunto canario no ha perdido en ninguna: suma dos victorias y dos empates. La Real Sociedad B no ha logrado ganar a los amarillos en este historial. La UD Las Palmas ha marcado cuatro goles y ha recibido dos.

El último precedente fue el 30 de enero de 2026, con un empate 1-1 en el campo del filial. Antes, el 12 de septiembre de 2025, los amarillos se impusieron 2-1 en casa. En enero de 2023 empataron 0-0 en el Estadio Gran Canaria, y el 29 de octubre de 2022 la UD Las Palmas ganó 0-1 en el campo de la Real Sociedad B.

Alineaciones de ambos equipos

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Estadísticas en vivo del partido

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