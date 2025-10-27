Consulta el horario del CD Extremadura vs UD Las Palmas, las alineaciones y el minuto a minuto de la primera eliminatoria Copa del Rey 25-26

CD Extremadura vs UD Las Palmas en la primera eliminatoria de la Copa del Rey 25-26

La UD Las Palmas afrontará la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2025-2026 contra el CD Extremadura. El conjunto amarillo visitará este martes 28 de octubre a las 20:00 (hora canaria) en el estadio Francisco de la Hera, con el objetivo de continuar una ronda más en esta competición.

En este choque se enfrenta el CD Extremadura que milita en Segunda RFEF contra el equipo amarillo que juega en LaLiga Hypermotion.

Imagen del Estadio Francisco de la Hera en el que se enfrentarán en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, el CD Extremadura y la Unión Deportiva Las Palmas

Momento de forma de ambos equipos

Los de Luis García llegan como segundo clasificado de La Liga Hypermotion. Con 19 puntos solo 4 puntos por detrás del primero, el Racing de Santander. Tras un empate por 1-1 ante el Huesca, en un partido que estuvo muy igualado, pero con un fútbol cada vez más sólido.

En el otro lado, el Extremadura también vive un momento dulce. Los extremeños se encuentran primeros en la clasificación del grupo 4 de Segunda RFEF, con 17 puntos. El último partido de la liga lo ganaron por 3-2 al Xerez Deportivo. En lo que va temporada en la competición liguera no ha perdido ningún partido en su casa, algo a tener en cuenta por parte de Las Palmas.

