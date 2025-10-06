El sorteo de la Copa del Rey ha dejado el enfrentamiento entre la UD San Fernando de Tercera RFEF vs Albacete Balompié de LaLiga Hypermotion. El partido se disputará en el Estadio de Gran Canaria. La fecha aún por definir será entre el 28 y 30 de octubre, días en los que se disputará la primera eliminatoria de esta competición en la que se enfrentan 122 equipos.

Fechas de la Copa del Rey

Sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 25-26 este lunes 6 de octubre de 2025 / RFEF

Serán en total 56 los partidos previstos para la primera eliminatoria que se disputará entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre en la primera eliminatoria.

En esta primera eliminatoria hay cuatro equipos que quedan excluidos. Son los cuatro equipos participantes de la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid CF, Atlético de Madrid y Athletic Club.

Más fechas de la Copa del Rey:

La segunda eliminatoria se disputará entre el 2 y el 4 de diciembre .

se disputará . Entre el 16 y el 18 de diciembre serán los dieciseisavos de la Copa .

serán los . Los octavos de final se disputarán entre el 13 y 16 de enero .

se disputarán entre el . Cuartos de final entre el 3 y 5 de febrero .

entre el . Semifinal partido de ida entre el 10 y el 12 de febrero .

entre el . Semifinal partido de vuelta entre el 3 y el 5 de marzo .

entre el . La final de la Copa del Rey será el 25 de abril.

Equipos canarios en el grupo 4 de proximidad geográfica

Los equipos canarios que participan en esta eliminatoria de la Copa del Rey han quedado en el grupo 4 de la distribución geográfica. Los equipos canarios son la UD San Fernando de Tercera RFEF, CD Tenerife de Primera Federación y la UD Las Palmas de LaLiga Hypermotion.

