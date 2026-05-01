Luis Mariano Acosta, de 54 años, lleva cinco días desaparecido en la zona de Los Llanos de Aridane, en La Palma

Buscan a Luis Mariano Acosta en La Palma

En La Palma se busca a Luis Mariano Acosta, desaparecido hace cinco días en Los Llanos de Aridane.



Tiene 54 años y es de complexión normal, con 1,80 de estatura y 80 kilos de peso. De ojos marrones, cabello canoso y calvicie parcial. Tiene un tatuaje en la muñeca derecha.

Fue visto por última vez en la mañana del domingo, cuando salío de su casa a comprar el pan. Su coche fue encontrado días después en la zona de El Remo, con las llaves de su casa dentro, pero sin su cartera ni su teléfono móvil.

La familia afirma que no tiene problemas de salud y que no hay nuevos indicios de lo que haya podido ocurrirle. La investigación está en manos de la Guardia Civil y cualquier información que pueda ser útil debe remitirse a la Plataforma Adonay.