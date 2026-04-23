La inversión permite renovar el parque móvil a lo que se suma la dotación de equipos de seguridad para el personal y material para la protección del monte

Nuevo vehículos híbridos y eléctricos para el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente,

La Consejería de Transición Ecológica y Energía de Canarias ha reforzado la flota de vehículos del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, en La Palma, con la incorporación de 10 nuevos vehículos eléctricos e híbridos enchufables durante los últimos meses.

Entre los nuevos vehículos incorporados se encuentran turismos eléctricos e híbridos enchufables, vehículos todoterreno, una furgoneta de transporte y medios ligeros eléctricos, en una actuación que ha supuesto una inversión total de más de 304.000 euros, financiada con fondos Next Generation, y que permitirán optimizar tanto las labores de vigilancia como las tareas de gestión, mantenimiento y atención a visitantes.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, ha señalado que “la renovación de la flota del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente nos permite mejorar la capacidad operativa del parque y avanzar hacia una gestión más sostenible y eficiente”. En este sentido, subrayó que “incorporamos vehículos más adaptados al terreno, más respetuosos con el entorno y que facilitan el trabajo diario del personal”.

En concreto, los nuevos vehículos permitirán reforzar distintos ámbitos de actuación. Por un lado, los agentes de medio ambiente contarán con nuevos todoterrenos adaptados a caminos forestales y equipados con emisoras y dispositivos de emergencia, mejorando su capacidad de intervención. Asimismo, se ha incorporado una furgoneta de nueve plazas destinada al traslado de grupos organizados, visitas institucionales o actividades educativas, así como vehículos ligeros para desplazamientos del personal técnico, guías y servicios administrativos. La flota se completa con medios eléctricos ligeros, como una motocicleta para desplazamientos cortos, que contribuyen a mejorar la movilidad interna dentro del parque.

Refuerzo de medios para la conservación y la prevención

Esta renovación se suma a otras actuaciones impulsadas por la Consejería en La Palma, como la adquisición de dos helicópteros B3 posicionados en la isla, buzos de altas prestaciones, una ampliación de la flota de drones o los recientemente presentados robots multifunción diseñados para operar en zonas de elevada pendiente y difícil acceso.

Por otro lado, Transición Ecológica también ha mostrado su apoyo a los colectivos de voluntarios que cuidan los montes de la isla, concediendo el pasado año una subvención por valor de 90.000 euros a la Asociación de Voluntarios Medioambientales “Sin Suela”, con sede en el municipio palmero de Tijarafe, con el objetivo de reforzar su labor de prevención y sensibilización frente a los incendios forestales.