Unos 350 palmeros viajarán a Tenerife para asistir a la histórica visita papal

El papa León XIV estará en la isla de Tenerife el próximo 12 de junio y ya se han preparado varios vuelos fletados desde primera hora de la mañana

La Palma ultima los preparativos para el desplazamiento de más de 350 personas que este viernes viajarán a Tenerife para asistir a la histórica visita del papa León XIV a esta isla. Para facilitar la asistencia, se han organizado vuelos fletados desde primeras horas de la mañana, permitiendo que los peregrinos lleguen a tiempo para el evento.

Los viajeros representan solo una parte de la amplia movilización que se ha generado en la isla ante la visita del sumo pontífice a Canarias. La mayoría de los asistentes proceden de las parroquias de El Paso y Santa Cruz de La Palma, aunque también se desplazarán grupos organizados desde Fuencaliente, Tazacorte y el Santuario de Las Nieves.

Expectación máxima y mucha emoción

Mientras avanza la cuenta atrás, las parroquias ultiman los detalles logísticos. David Barreto, párroco y uno de los responsables de la organización, explicó que aún esperan recibir la información definitiva sobre la ubicación de los asistentes durante el acto.

“Estamos esperando que esta semana nos manden ya los códigos para poder acceder, y ahí es donde se indica la zona donde vamos a estar el viernes”, señaló el parroco.

La expectación entre los fieles es máxima. Muchos de los participantes no dudaron en sumarse a la expedición desde el primer momento. “Dije sí enseguida. No pensé en nada más; vamos, ya el dinero aparecerá”, comenta una de las asistentes.

El Papa León XIV asiste a una reunión católica en la Catedral de Santa María de la Almudena para rendir homenaje a la Virgen de la Almudena, durante su viaje apostólico a Madrid, España, el 8 de junio de 2026. REUTERS/Mohammed Salem

“Yo tenía el anhelo de que viniese el papa Francisco cuando el volcán; de hecho, le escribí”, recuerda otra de las fieles, emocionada por la oportunidad de participar en este encuentro.

Para muchos de los peregrinos, el encuentro tendrá un significado especial. Algunos ya tuvieron la oportunidad de ver de cerca a otros pontífices, pero aseguran que la emoción permanece intacta. Entre los asistentes, la ilusión se mezcla con la conciencia de estar viviendo un momento único, especialmente para los más mayores.

“Con 83 años, no creo que vuelva a tener una ocasión así”, comenta una de las viajeras. Un sentimiento compartido por muchos de los presentes, que afrontan el viaje con la esperanza de guardar para siempre el recuerdo de una jornada histórica.