El Gobierno autónomo busca fomentar la movilidad urbana sostenible mediante la renovación de flotas profesionales y la instalación de nuevos puntos de recarga

La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias abrió este viernes una nueva convocatoria de subvenciones dotada con 1,87 millones de euros. La iniciativa fomenta la movilidad urbana sostenible en todo el archipiélago. El plan financia la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga públicos para empresas de transporte, taxis y ayuntamientos.

El consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata / DOMINIC DAHNCKE – Archivo

Por un lado, el Programa FEDER Canarias 2021-2027 cofinancia estos fondos de manera directa. Las ayudas públicas se dirigen a empresas privadas de transporte colectivo, titulares de taxi y vehículos VTC. Asimismo, los ayuntamientos y los cabildos insulares pueden acceder a estas subvenciones.

Por otro lado, la Consejería reserva fondos específicos de hasta 625.000 euros para cada sector beneficiario. El Ejecutivo autonómico concederá las partidas económicas por estricto orden de presentación de solicitudes. Por tanto, los interesados deben tramitar sus peticiones antes de agotar el crédito disponible.

En este sentido, el consejero Mariano Hernández Zapata destacó la importancia estratégica de la movilidad sostenible. El Gobierno regional impulsa medidas normativas para incorporar tecnologías limpias en el transporte profesional. De este modo, la administración amplía las opciones de recarga y renueva el parque móvil de las islas.

Cuantías de las subvenciones e infraestructuras

En cuanto a las condiciones financieras, la línea de adquisición contempla ayudas de hasta 30.000 euros por vehículo. El importe final depende de la categoría del automóvil seleccionado por el solicitante. También influye el achatarramiento de un vehículo antiguo en el proceso de compra.

Con respecto a las infraestructuras, el plan sufraga la instalación de puntos de recarga de distintas potencias de uso público. Estas subvenciones cubren hasta el 100 % de la inversión en el caso de las corporaciones locales. De igual forma, las empresas públicas disfrutan de este máximo porcentaje de financiación.

Gracias a este importante respaldo económico, el sector público y el privado mejorarán sus infraestructuras energéticas. El objetivo prioritario consiste en ofrecer opciones de recarga accesibles para toda la ciudadanía. Por ello, las estaciones deben garantizar siempre un acceso totalmente público.

Plazos y jornadas de formación

Además, el plazo oficial para presentar las solicitudes finalizará el próximo 13 de julio. Las personas interesadas deben realizar el trámite obligatoriamente a través de la sede electrónica de la Consejería. El periodo de recepción comenzó el pasado 12 de junio.

Por añadidura, el departamento autonómico organizará una jornada formativa en internet el viernes 19 de junio a las 11:00 horas. Este curso online resolverá las dudas principales de los aspirantes sobre los requisitos de la convocatoria. La sesión formativa durará una hora aproximadamente.