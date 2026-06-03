El Gobierno de Canarias lanza el primer decreto autonómico para controlar los focos contaminantes en las costas del archipiélago

La Consejería de Transición Ecológica y Energía redacta el primer decreto que normará los vertidos desde tierra al mar en las islas. La institución autonómica tramita esta herramienta este miércoles mediante un proceso de consulta pública. El Ejecutivo regional busca acabar con una problemática histórica y dotar de seguridad jurídica a la ciudadanía.

Transición Ecológica regula los vertidos al mar para proteger el litoral canario / Gobierno de Canarias

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias lidera esta iniciativa pionera para las islas. Por lo tanto, el departamento autonómico sustituirá la actual normativa estatal por un marco legislativo propio y específico.

Consulta pública y objetivos del decreto

El proyecto normativo afronta ahora la participación de la ciudadanía, entidades y organizaciones interesadas. El Ejecutivo mantiene abierto este proceso de consulta pública en su portal web hasta el próximo 30 de junio. De este modo, los canarios pueden aportar propuestas para mejorar el texto definitivo.

Asimismo, la futura norma fijará de manera homogénea los límites de emisión en todo el archipiélago. La ley establecerá también un registro público de autorizaciones y definirá las condiciones de control y seguimiento. Además, la regulación unificará los criterios y simplificará las tareas de inspección administrativa.

Por otra parte, el decreto creará un canon de vertido y regulará los plazos de revisión o caducidad. Estas directrices obligarán a las instalaciones existentes a adaptarse mediante un régimen transitorio. Finalmente, las solicitudes se integrarán con las concesiones del dominio público marítimo-terrestre.

Radiografía del litoral y formación

El director general de Calidad Ambiental, Ángel Montañés, destacó la urgencia de estas herramientas de conservación. El archipiélago sufría una falta de homogeneidad administrativa por usar solo documentos estatales orientativos. En consecuencia, el nuevo decreto agilizará los expedientes sobre el entorno marino.

Por consiguiente, la Consejería utiliza los datos del censo de vertidos actualizado el pasado año. Ese estudio aportó una radiografía exacta del punto de partida de las costas canarias. Gracias a ese conocimiento, el Gobierno diseña soluciones decididas con una mejor planificación.

Paralelamente, la Dirección General impulsa la formación de los ciudadanos de las islas en esta materia ambiental. La Consejería promueve diversas microcredenciales específicas junto a la Universidad de La Laguna. Así, la institución refuerza el cuidado del patrimonio natural desde las aulas.