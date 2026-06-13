Los ciudadanos podrán adquirir los vales a partir del próximo martes para gastar en los establecimientos locales adheridos de la isla

El Cabildo de La Gomera estrena el próximo martes una nueva edición estival de los bonos ‘Yo compro en La Gomera’. La iniciativa impulsa la economía de la isla mediante descuentos directos en los comercios locales de los seis municipios. Los residentes podrán canjear estos títulos de descuento hasta el próximo 31 de julio de 2026 en los negocios participantes.

El Cabildo de La Gomera y FACUA presentan la campaña de Bonos Consumo ‘Yo compro en La Gomera’ / Cabildo de La Gomera

El presidente insular, Casimiro Curbelo, destaca la utilidad de esta herramienta para incentivar las compras en el tejido empresarial de la isla. Además, el dirigente asegura que la campaña alivia de forma directa el bolsillo de las familias gomeras durante los meses de verano. De este modo, cada euro invertido genera un retorno económico inmediato que fortalece el empleo local en los pequeños comercios.

Por su parte, la Corporación insular financia la mitad del coste de los vales en San Sebastián de La Gomera y Valle Gran Rey. Sin embargo, la institución eleva esta ayuda hasta el 60 % en Alajeró, Agulo, Hermigua y el municipio de Vallehermoso. Por tanto, los consumidores encontrarán mayores ventajas económicas en las localidades que cuentan con un menor volumen de negocio.

La consejera de Turismo, María Isabel Méndez, aclara que Alajeró recibe este mayor porcentaje debido a las recientes obras urbanísticas de la zona. Con esta medida excepcional, el gobierno insular ofrece un respaldo extra a los comerciantes afectados por las reformas viales. Por consiguiente, la campaña mantendrá personal de apoyo en diferentes puntos geográficos para resolver cualquier duda a los usuarios.

Condiciones de compra y límites de los bonos

Cada documento de descuento ofrece a los ciudadanos un valor total de canje de 20 euros en los locales. Asimismo, cada comprador puede adquirir un máximo de 10 bonos para gastar en cada uno de los municipios gomeros. En total, el sistema informático establece un límite absoluto de 60 vales por cada documento nacional de identidad.

Los comercios adheridos a la campaña veraniega también cuentan con una limitación específica para garantizar un reparto equilibrado de los fondos. En concreto, cada establecimiento de la isla dispone de un tope máximo de 10.000 euros para canjear durante el programa. Por esta razón, los clientes deben consumir los vales únicamente en la localidad seleccionada durante el proceso de compra.

En San Sebastián y Valle Gran Rey, el ciudadano paga 10 euros por un bono con valor real de 20 euros. Por otro lado, los usuarios abonan solo 8 euros por este mismo importe en los cuatro municipios restantes de la isla. En consecuencia, la iniciativa equilibra el gasto de los consumidores y beneficia directamente a las empresas con menor facturación.

Fechas clave y canales de adquisición

La adquisición de los bonos arranca de forma oficial el próximo martes, 16 de junio, a partir de las 12:00 horas del mediodía. Las personas interesadas deben realizar la gestión digital a través de la plataforma web oficial de la campaña comercial. A partir de ese instante, la ciudadanía puede utilizar los descuentos de manera presencial en las tiendas de la isla.

La campaña finaliza sus operaciones el 31 de julio de 2026, fecha límite establecida por las instituciones para realizar los canjes. No obstante, la organización habilitará oficinas de atención física para asistir a las personas con dificultades en el acceso a internet. Mediante estos puntos, tanto los clientes como los empresarios reciben asesoramiento directo sobre las condiciones del programa.