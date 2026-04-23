Ángel Víctor Torres destaca más de 1.100 millones invertidos y confirma que la rebaja del IRPF seguirá hasta 2027 para la reconstrucción de La Palma

El Estado ampliará la cofinanciación de nuevas obras para la reconstrucción de La Palma. Europa Press

El Gobierno de España ampliará su compromiso con la reconstrucción de La Palma mediante la cofinanciación de nuevas obras, según anunció el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Durante una reunión con el Cabildo insular, el ministro hizo balance de los más de 1.100 millones de euros aportados por el Estado tras la erupción del volcán Tajogaite.

Torres explicó que las nuevas actuaciones responderán a daños que están aflorando con el tiempo y que también se financiarán de forma conjunta entre administraciones.

Reparación de infraestructuras municipales

Además, recordó el convenio firmado para la reparación de infraestructuras municipales, ya prácticamente ejecutado, con una aportación del 50% por parte del Estado y otro 50% del Cabildo.

El ministro confirmó asimismo que la exención del 60% del IRPF para los residentes en la isla se mantendrá al menos hasta 2027, una medida que, según destacó, está contribuyendo a dinamizar la economía local.

Por su parte, el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, valoró la coordinación entre administraciones para una recuperación “efectiva y rápida”.