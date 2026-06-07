La iniciativa Rutas 2030 reúne en Tazacorte a expertos e instituciones para impulsar la economía marina, la sostenibilidad y la retención de talento

La iniciativa Rutas 2030, impulsada por el Gobierno de Canarias, ha destacado las oportunidades que ofrece el archipiélago en el ámbito de la innovación azul durante una jornada celebrada en Tazacorte.

El encuentro reunió a representantes institucionales, especialistas y agentes del territorio para analizar el potencial del mar como motor de desarrollo sostenible y diversificación económica.

Durante la travesía marítima organizada en la costa palmera se abordaron retos relacionados con la economía azul, la innovación marina, la sostenibilidad ambiental y la atracción de talento.

Rutas 2030 pone el foco en el potencial de Canarias para liderar la innovación azul. Gobierno de Canarias

La Palma como referente internacional en investigación

El viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo, defendió la necesidad de conectar la ciencia y la tecnología con los sectores tradicionales para generar oportunidades en las islas y evitar la pérdida de población en las zonas rurales.

La jornada también sirvió para poner en valor proyectos como el futuro Blue Innovation Center, una iniciativa que aspira a convertir a La Palma en un referente internacional en investigación y desarrollo vinculado al mar, fomentando la colaboración entre empresas, instituciones, investigadores y ciudadanía.