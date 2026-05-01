Unos pescadores encuentran la talla de lo que parecía una virgen

La figura parecía ser la imagen de una virgen y los pescadores que la encontraron llamaron a la Policía Local, que averiguó que se trataba de otro tipo de talla

Un grupo de pescadores dieron este viernes con lo que pensaron que era la talla de una virgen. Se encontraba en la zona de El Pris, en Tacoronte, en Tenerife. Sorprendidos ante el hallazgo, avisaron a la Policía Local.

En realidad, se trata de una imagen de Yemayá, considerada en algunas culturas como diosa de los mares. Se cree que pudo ser arrastrada hasta allí por el fuerte oleaje que suele afectar a esta zona de la costa.

Origen de Yemayá

Yemayá es la orisha (deidad) Yoruba de la fertilidad, la maternidad y dueña de los mares y aguas saladas. Considerada la «madre de todos los seres vivos» y madre de muchos orishas, representa la creación, la protección y la fuerza maternal. Se sincretiza con la Virgen de Regla en Cuba y se celebra el 2 de febrero