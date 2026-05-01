Los cambios de tráfico están previstos por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para facilitar el paso de la guagua con los jugadores y técnicos del CD Tenerife y la celebración de la afición

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene previsto realizar cambios de tráfico en varias calles de la ciudad en el caso de que el CD Tenerife certifique este viernes su ascenso a Segunda División.

Si fuera así, una guagua rotulada con los jugadores y técnicos blanquiazules a bordo se dirigirá desde el estadio Heliodoro Rodríguez López hasta la sede del Cabildo.

El ascenso del CD Tenerife en 2009 / RTVC

Refuerzo de TITSA y corte de calles

Para organizar con seguridad este movimiento, la corporación municipal contempla el cierre de algunas de las calles próximas a las inmediaciones del Cabildo, y recomienda el uso del transporte público.

La compañía TITSA tiene previsto que Titsa reforzar las líneas 906, 908, 935 y 936 en su último viaje en el caso de que sea necesario.

Los cambios en la circulación incluyen el cierre de la avenida Marítima, en el tramo frente al callejón Bouza y hasta la calle Imeldo Serís.

Como consecuencia de dicho corte, la circulación de vehículos procedente de la avenida Francisco La Roche se desviará hacia el túnel de la Vía Litoral. Mientras que el acceso al tramo de avenida frente a los números 1, 4 y 6 se desviará hacia la calle La Marina.

Por otro lado, los vehículos que circulen por la calle Villalba Hervás se desviarán hacia La Marina, cortando el acceso a la avenida Marítima.

El parking de plaza de España mantendrá la entrada y salida desde la Alameda, así como la salida de plaza de España a la avenida Marítima, quedando cerrada la entrada por dicha plaza.

Otro de los cierres afectará a la calle La Marina, entre las calles General Gutiérrez y Villalba Hervás y en la plaza del Cabildo se cortará el acceso entre las avenidas Bravo Murillo y Marítima.

Además, la avenida Bravo Murillo permanecerá cerrada en el tramo comprendido entre la calle Imeldo Serís y la plaza del Cabildo.

En la calle General Gutiérrez se cortará el tráfico entre la plaza del Cabildo e Imeldo Serís, desviando el tráfico de la calle Dr. Allart hacia las calles Cruz Verde, San Francisco y Villalba Hervás.