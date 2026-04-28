Duelo entre dos grandes equipos, el CL Rosario de Valle de Guerra se enfrenta a sus vecinos del CL Tegueste, conjunto imbatido en el Grupo C del torneo

La mejor competición de clubes de la máxima categoría de la lucha canaria tiene este fin de semana cita con el “gran clásico” de la lucha desde el Terrero José Gutiérrez “El Chaval”, donde se enfrentarán dos históricos, el CL Rosario de Valle de Guerra y sus vecinos del CL Tegueste.

Duelo insular entre los dos primeros clasificados del Grupo C del Torneo Disa-Gobierno de Canarias de Primera Categoría 2026 y que enfrentará a dos de los mejores puntales de la actualidad.

Gráfico RTVC

Duelo entre favoritos

El CL Rosario del puntal “A” Fabián Rocha se enfrenta ante el líder imbatido, el CL Tegueste, que tiene como puntal “A” y referente a Mamadou Camara, “Pollo de Bamako”. Se trata del duelo entre los dos primeros clasificados de este grupo y en plena lucha por meterse en los puestos de cuartos de final.

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