El Gobierno regional declara la prealerta por eventos multitudinarios para coordinar el despliegue en Gran Canaria y Tenerife

La Dirección General de Emergencias de Canarias ha establecido la situación de prealerta por eventos multitudinarios a partir de las 12:00 horas del lunes, 27 de abril. Esta medida responde a la planificación de seguridad necesaria para recibir al papa León XIV, quien visitará las islas de Gran Canaria y Tenerife durante el próximo mes de junio.

El papa León XIV en una imagen de archivo | Richard De Luca / Zuma Press / Europa Pres

Las autoridades han tomado esta decisión tras analizar la situación prevista y ejecutar las directrices del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca). Con este paso inicial, el Ejecutivo busca anticiparse a la complejidad logística que supone un encuentro de esta magnitud en el archipiélago.

Coordinación y refuerzo de recursos

El Gobierno regional convocará de forma inmediata las reuniones del Comité Asesor del Plateca con el fin de coordinar el dispositivo de seguridad de manera integral. Una vez que el Pontífice aterrice en las islas, la administración elevará el nivel de riesgo y la comunidad pasará a situación de alerta para maximizar la vigilancia durante toda la estancia de León XIV.

La administración autonómica prevé un evento multitudinario de dimensiones extraordinarias, por lo que centra sus esfuerzos en garantizar la seguridad de las personas asistentes. Los técnicos trabajarán específicamente en la coordinación de las medidas preventivas ante la alta concentración de fieles y visitantes que esperan ambas capitales canarias.

El protocolo activado también busca garantizar la comunicación fluida con todos los servicios intervinientes para reforzar los dispositivos de emergencia. De este modo, los cuerpos de seguridad, sanitarios y de protección civil dispondrán de una estructura operativa sólida para reaccionar ante cualquier contingencia durante las jornadas festivas y religiosas de junio.