El IES Profesor Martín Miranda estrena un espacio diseñado para fomentar el bienestar y la alimentación sana entre sus alumnos

El consejero de Educación, Poli Suárez, inauguró este martes la renovada cafetería del IES Profesor Martín Miranda en San Cristóbal de La Laguna. Esta reapertura consolida un sistema regional que busca implantar hábitos saludables y apoyar a emprendedores locales en los centros públicos. La iniciativa transforma estos lugares en recursos educativos que refuerzan la equidad y la integración de toda la comunidad escolar.

Educación impulsa un nuevo modelo de cafeterías saludables en Tenerife / Gobierno de Canarias

El nuevo modelo entiende estos espacios como un instrumento clave para la salud de los estudiantes. Poli Suárez subrayó que el servicio debe contribuir directamente al bienestar de las comunidades escolares. Además, estas cafeterías asumen una función social relevante al ofrecer desayunos al alumnado con cuota cero.

Por otro lado, la gestión de estos locales queda abierta a pequeños comerciantes y emprendedores de cada zona. Esta estrategia refuerza el vínculo entre los centros educativos y su entorno social inmediato. Actualmente, el sistema cuenta con 54 instalaciones autorizadas repartidas entre ambas provincias canarias.

El objetivo final consiste en consolidar un servicio de alta calidad en todas las islas. El sistema garantiza la equidad y apoya de forma directa a las familias más vulnerables. Próximamente, nuevos centros como el IES San Sebastián de La Gomera estrenarán este modelo.

Criterios de calidad y sostenibilidad

La oferta alimentaria prioriza ahora el uso de productos frescos, de temporada y de proximidad. El modelo exige también opciones específicas para alumnos con necesidades alimentarias especiales. Asimismo, los pliegos incluyen controles estrictos sobre la trazabilidad y la seguridad de los alimentos.

La sostenibilidad ambiental guía este proceso mediante la reducción de la huella de carbono. El sistema fomenta una gestión responsable de los residuos generados en cada jornada escolar. Igualmente, las autorizaciones duran cuatro años y el canon pagado revierte en el centro.

Este dinero ayuda a sufragar gastos básicos de funcionamiento como el suministro eléctrico o el agua. Los consejos escolares lideran los procedimientos para asegurar la transparencia y la publicidad.