Néstor García confía en las opciones del ‘Granca’ ante Unicaja

El entrenador del Dreamland Gran Canaria ha subrayado que ve al plantel unido y comprometido pese al desgaste acumulado de las última semanas y ante el partido contra Unicaja

Néstor García, entrenador del Dreamland Gran Canaria. Imagen CB Gran Canaria

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Néstor García, afronta con optimismo y cautela el próximo compromiso ante Unicaja en ACB, este miércoles 29 de abril en Málaga, un duelo que considera “dificilísimo” pero clave en las aspiraciones del equipo. El técnico argentino destacó el buen ambiente y el trabajo del grupo tras la última victoria, subrayando que el plantel se mantiene unido y comprometido pese al desgaste acumulado de las últimas semanas.

García explicó que la planificación de los entrenamientos ha sido específica para gestionar la carga física. “Ayer hicimos un trabajo diferente, porque tuvimos jugadores con mucha carga de minutos y entonces trabajamos por partes, en cuatro grupos diferentes”, señaló, detallando que algunos integrantes realizaron sesiones de recuperación y terapia. El objetivo, según indicó, es llegar con la mayor frescura posible a un encuentro exigente frente a un rival al que definió como “un equipazo”, con continuidad en el banquillo, experiencia internacional y jugadores inteligentes en la dirección.

Confianza en las opciones de triunfo

A pesar del respeto por el adversario, el entrenador dejó claro que confía en sus opciones. “Después, en la cancha, es cinco contra cinco. Todos tenemos una cabeza, dos brazos y dos piernas, y nosotros vamos a ir a dar todo porque para nosotros es clave, fundamental ganar”, afirmó. En ese sentido, valoró el momento de Nico Brussino, al que ve en un nivel “espectacular”, y restó importancia a la acumulación de minutos siempre que el equipo gestione correctamente las cargas durante la semana.

El técnico también incidió en el componente emocional del esfuerzo reciente. Reconoció que la victoria anterior llegó tras dos derrotas en finales ajustados y que el desgaste no fue solo físico. “Cuenta lo físico y la parte emocional, el estrés que uno va cargando… Yo no jugué y el domingo me levanté súper cansado”, comentó. Aun así, aseguró que el equipo está bien respaldado por el cuerpo médico y los preparadores físicos, quienes distribuyen el trabajo para proteger la salud de los jugadores.

García considera que el triunfo reciente tuvo un impacto anímico importante. A su juicio, el grupo ya percibía que estaba cerca de ganar, y la ejecución del plan de juego reforzó la confianza interna. “No es fácil tomar decisiones cada dos segundos, que es lo que hacen los jugadores, y el otro día tomaron decisiones al pie de la letra”, destacó. Esa respuesta, añadió, aporta credibilidad al trabajo diario y confirma que el camino elegido es el correcto.

Nueva incorporación

Otro de los puntos abordados fue la incorporación de Brandon Jefferson. El entrenador destacó su experiencia en Europa y su capacidad para generar juego para los compañeros. “Nos parece que, por cómo se está jugando la liga, necesitamos a alguien que cree para el resto un poco más”, explicó. Además, lo definió como “un seguro de vida” para afrontar el calendario exigente y proteger físicamente al plantel.

García no descartó nuevos movimientos para reforzar la plantilla, especialmente en el apartado físico y de altura, si se presentan oportunidades. Mientras tanto, aseguró que el equipo viaja con ambición y máxima concentración. “El equipo hoy ya tiene ganas de subirse al avión para enfocarnos directamente en Málaga… nosotros estamos 24/7 para nuestro equipo”, concluyó, dejando claro que su adaptación avanza y que ajustará rotaciones según el rival y las necesidades tácticas.