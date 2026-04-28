La Guardia Civil detiene a tres personas en la operación «LEAKS» gracias a la colaboración ciudadana tras registrar una vivienda en el municipio

La Guardia Civil arrestó el pasado 17 de abril a tres personas en Santa Brígida por tráfico de drogas. Los agentes iniciaron la investigación tras recibir varias denuncias anónimas de los vecinos sobre ventas en zonas residenciales. El operativo policial permitió identificar el método de distribución y desmantelar este punto de venta de sustancias ilegales.

Desarticulado un punto de venta de droga en Santa Brígida / Guardia Civil

Los investigadores determinaron que los sospechosos utilizaban vehículos de alquiler para realizar las ventas. Cambiaban estos coches con mucha frecuencia con el objetivo de confundir a las patrullas policiales. Los implicados guardaban todas las sustancias estupefacientes dentro de sus propios domicilios particulares.

Además, los detenidos empleaban los vehículos para distribuir cocaína y hachís por diversos puntos del municipio. El principal investigado suministraba la droga de manera directa según la demanda de sus clientes. Por este motivo, la Guardia Civil vigiló estrechamente los movimientos en las zonas residenciales afectadas.

Importante alijo y registro domiciliario

Durante el registro de la vivienda, los agentes incautaron más de cuatro kilogramos de hachís y polen. También hallaron 78,5 gramos de cocaína, metanfetaminas y varias pastillas de sildenafilo. Por otro lado, la Benemérita intervino 5775 euros en efectivo escondidos en el inmueble.

La policía localizó diversas armas como dos carabinas, una pistola de aire comprimido y una defensa extensible. Asimismo, los agentes confiscaron material relacionado con el narcotráfico para el pesaje y distribución. Finalmente, el Juzgado de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria decretó prisión para uno de los detenidos.