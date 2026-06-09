Este es el dispositivo de seguridad por la visita del papa a Canarias

Policía Nacional y Guardia Civil desplegarán un amplio operativo en Gran Canaria y Tenerife durante los días 11 y 12 de junio para garantizar el desarrollo de la agenda del Pontífice

Cerca de 4.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil formarán parte del dispositivo especial de seguridad organizado con motivo de la visita del papa León XIV a Canarias, prevista para los próximos días 11 y 12 de junio en las islas de Gran Canaria y Tenerife.

Traslado de efectivos y material de la Policía Nacional desde el Puerto de Huelva hasta Canarias | Policía Nacional

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, destaca que “el despliegue de seguridad preparado para la visita del Papa a las Islas es uno de los más amplios y coordinados de los últimos años”, al tiempo que subraya la participación conjunta de Policía Nacional, Guardia Civil, cuerpos de seguridad locales y servicios de emergencias en un operativo que incluirá controles preventivos, refuerzo de unidades especializadas y un seguimiento coordinado.

Pestana añade que “el objetivo principal es garantizar que toda la agenda de Su Santidad León XIV se desarrolle con total normalidad, protegiendo tanto al Pontífice como a los miles de ciudadanos que asistirán a los actos previstos, así como también minimizar el impacto en lo posible en el resto de la sociedad; todos los recursos necesarios están activados”.

Más de 2.700 agentes de Policía Nacional

La Policía Nacional movilizará 2.775 efectivos, con participación de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, la División de Operaciones y Transformación Digital y la Comisaría General de Información, además de unidades desplazadas al Archipiélago.

En Gran Canaria, el jueves 11 de junio, el operativo contará con 1.465 efectivos, de los cuales 565 pertenecen a la Comisaría Provincial de Las Palmas. El dispositivo incorporará además 141 vehículos.

Para Tenerife, donde se desarrollarán los actos del viernes 12 de junio, la Policía Nacional desplegará 1.310 agentes, entre ellos 500 procedentes de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife y 260 trasladados desde Gran Canaria tras concluir la agenda pública del Pontífice en esa isla. El dispositivo incluirá 134 vehículos.

El despliegue también integrará servicios técnicos, sistemas de videovigilancia, telecomunicaciones, arcos y escáneres, medios aéreos —helicópteros, drones y sistemas antidrones—, así como unidades tácticas como GEO o GOES, equipos de orden público (UIP), protección inmediata de Su Santidad, Seguridad Ciudadana, Información y Policía Judicial.

La Guardia Civil movilizará 1.260 efectivos

Por su parte, la Guardia Civil desplegará 1.260 efectivos durante la visita oficial del Papa León XIV a Canarias, de los cuales 429 procederán de unidades con base en la península.

El operativo contará con 126 motocicletas y 266 vehículos de cuatro ruedas, además de dos helicópteros, más de 12 drones y nueve equipos antidrones. En el ámbito marítimo, el dispositivo incorporará más de ocho embarcaciones de diferentes tipos, entre ellas patrulleras y un buque oceánico, todas pertenecientes a unidades canarias.

Refuerzo desde la península

Entre los apoyos desplazados desde la península, la Guardia Civil movilizará 289 agentes de unidades especiales, de reserva e intervención, acompañados por 71 vehículos, más de seis drones y diez equipos antidrones.

El dispositivo también incluirá 80 guardias civiles de Tráfico, con 30 motocicletas y diez vehículos de cuatro ruedas, así como 48 agentes de unidades de investigación, respaldados por 27 vehículos y medios técnicos especiales.

Además, participarán unidades de seguridad ciudadana con dos Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano (OMAC) y personal técnico y logístico especializado en comunicaciones, transmisión de imágenes en tiempo real y apoyo operativo al mando.