Más de 13.000 policías y guardias civiles se desplegarán para la visita del papa en España

Avanza la organización para la próxima visita del papa a España entre los días 6 y 12 de junio. Canarias será una de las paradas de León XIV

Alrededor de 11.000 policías nacionales y unos 2.200 guardias civiles, a los que se sumarán efectivos de los Mossos d’Esquadra, de la policía canaria y agentes de las policías locales conformarán el dispositivo de seguridad con motivo de la visita del papa a España entre el 6 y el 12 de junio.

Reunión de coordinación por la visita del papa / Delegación del Gobierno en Canarias

A poco más de un mes de la llegada de León XIV a España – a Madrid, Cataluña y Canarias-, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido este lunes en el Centro Tecnológico de Seguridad situado en el Pardo la reunión general de coordinación entre todos los departamentos, organismos e instituciones que intervendrán en el dispositivo de seguridad.

Cuatro fases para el operativo de la visita del papa

Un operativo se dividirá en cuatro fases: la previa, iniciada desde que se confirmó la visita; una preventiva, que dará comienzo en la medianoche del 31 de mayo; la fase de alerta, desde el 1 de junio y finalmente la fase crítica, que se desarrollará desde horas antes de que el papa pise suelo español hasta que lo abandone en Canarias el 12 de junio.

Esta última fase comprenderá las tres sedes de la visita del papa. En Madrid, desde la medianoche del 6 de junio hasta a las 13:30 horas del día 9; en Barcelona desde las 07:00 del 9 a las 08:00 horas del 11 de junio y en Canarias, desde la medianoche de ese 11 de junio hasta que el avión del papa abandone el día 12 el espacio aéreo español.

En estos tres momentos de fase «crítica», se constituirán centros de coordinación en las ciudades que va a visitar, el plan especial de seguridad se encontrará establecido en su máximo nivel, todo ello en coordinación con el Nivel de Alerta del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista (en la actualidad, nivel 4 reforzado), al objeto de garantizar la seguridad de toda la visita.

Un plan especial de seguridad

Por primera vez, a diferencia de otros pontífices como Juan Pablo II o Benedicto XVI, tendrá como escenarios cuatro provincias españolas, Madrid, Barcelona, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Una novedad que ha hecho necesario el diseño de un plan especial que ha quedado recogido en la instrucción 2/2026 firmada por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, con el objetivo de articular un marco común para la elaboración de inteligencia que permita identificar posibles riesgos, preparar los planes operativos en los distintos emplazamientos, además de encomendar a la Dirección General de Coordinación y Estudios de Interior toda la gestión

En la reunión celebrada este lunes han participado los máximos responsables de Interior implicados: Secretaría de Estado de Seguridad, Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, Dirección General de Coordinación y Estudios, Dirección General de Tráfico (DGT), Centro Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC), Oficina de coordinación de Ciberseguridad (OCC) y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

Al encuentro también han asistido representantes de Presidencia del Gobierno; de los ministerios de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de Defensa, así como miembros de la Casa de Su Majestad el Rey y de la Conferencia Episcopal.

Además de los máximos responsables de Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d´Esquadra, han participado en la reunión responsables de las delegaciones del Gobierno de Madrid, Cataluña y Canarias; de los gobiernos de esas tres comunidades autónomas, y de los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Por último, también han participado representantes de ENAIRE, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), RENFE y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).