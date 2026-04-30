Detenido un hombre por varios robos a turistas en Costa Teguise

La Guardia Civil recupera un teléfono móvil sustraído y vincula al arrestado con otros cinco delitos similares en Lanzarote

La Guardia Civil detuvo a un hombre a mediados de abril por robar a varios turistas en Costa Teguise. Los agentes actuaron tras el aviso de un testigo en la Playa del Jablillo. El operativo contó con la colaboración directa de la Policía Local de Teguise.

Un coche de la Guardia Civil en una foto de archivo. – Juan Moreno – Europa Press – Archivo

La intervención comenzó gracias a la llamada telefónica de un ciudadano que presenciaba un hurto en ese momento. Este alertante indicó que el sospechoso sustraía las pertenencias de una pareja de bañistas en la zona de arena. Por este motivo, varias patrullas se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos.

Localización del sospechoso

Los efectivos obtuvieron primero una descripción física detallada y los datos sobre la vestimenta del presunto autor. A continuación, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda por todas las inmediaciones de la costa. Esta vigilancia permitió localizar a una persona que coincidía plenamente con los datos aportados por los testigos.

Durante la identificación, el individuo manifestó que no llevaba su documentación personal encima en ese instante. Además, el hombre proporcionó verbalmente unos datos de filiación que resultaron ser falsos tras las comprobaciones. El sospechoso mantuvo en todo momento una actitud poco colaboradora y no facilitó su domicilio.

Identificación y cargos penales

Los guardias realizaron entonces un cacheo superficial por seguridad y para buscar posibles pruebas delictivas. Entre sus ropas hallaron un teléfono móvil que coincidía con el terminal robado a la pareja. Este hallazgo confirmó la implicación del hombre en otros delitos contra el patrimonio con el mismo método.

Finalmente, la patrulla trasladó al detenido hasta el Cuartel de la Guardia Civil de Costa Teguise. Allí, el equipo de investigación le investigó por su relación con otros cinco delitos más. El arrestado ya se encuentra a disposición de la autoridad judicial competente por estos hechos.