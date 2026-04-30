La cadena pública ofrece este viernes, a partir de las 14:00 horas, una programación en directo de la previa y el encuentro en radio, TDT y RTVC.es, que se prolongará si los blanquiazules logran subir de categoría

RadioTelevisión Canaria se prepara para una de sus mayores coberturas deportivas en directo en televisión, radio y redes sociales, este viernes 1 de mayo, con motivo del trascendental encuentro entre el CD Tenerife y el Barakaldo CF, a las 18:00 horas, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López en Tenerife, donde los blanquiazules se juegan su ascenso a Segunda División.

RTVC ​activa un operativo especial ante el posible ascenso del CD Tenerife. CD Tenerife



Para ello, Televisión Canaria activará su señal a las 16:20 horas en directo por TDT con un amplio despliegue de todo el equipo, especialmente de Deportes, con siete puntos en directos: en un set en el estadio, con Fátima Febles, jefa de Deportes al frente, con Dani Álvarez en la narración del partido junto al comentarista Juanma Betencourt y con la colaboración del exentrenador y exdirector deportivo de la entidad blanquiazul, Quique Medina.

Además, Gabriel Mendez Rico (pie de campo), Carmelo Martínez (palco) y Aarón Suárez (grada) garantizarán que no se escape ningún detalle de lo que ocurra dentro y fuera del césped.

Se contará, también, como refuerzos informativos con Mari Martín en los alrededores del estadio y, posteriormente, con María Herrera en la pantalla gigante ubicada por el posible ascenso del equipo canario que han preparado el Cabildo de Tenerife y Televisión Canaria en la plaza del Cabildo de 18:00 a 20:00 horas aproximadamente para emitir la celebración en el caso de producirse el ascenso.

En caso de que se produzca el ascenso blanquiazul, Televisión Canaria prolongará la cobertura hasta pasada la medianoche, permitiendo a los espectadores vivir el éxito del club con su seguimiento en ruta con un despliegue de dos motos y drones que escoltará la guagua de los jugadores en su recorrido desde el Estadio Heliodoro Rodríguez López hasta la sede del Cabildo Insular y además, se recogerá la celebración con una cámara desde el interior de la guagua.

‘Todo Goles Radio’, desde las 14:00 horas

La Radio Canaria, por su parte, desplegará un operativo especial desde las 14:00 horas con la emisión de un especial de ‘Todo Goles Radio’ de La Radio Canaria. Bajo la dirección de Juanjo Toledo y la producción de Simón Abreu, el programa radiofónico se instalará en la ‘fan zone’ ubicada en el exterior del estadio tinerfeño para vivir la previa con los aficionados que se acerquen hasta allí, y desde donde se contará a las 15:15 horas todo lo que concierna al duelo entre Celta Fortuna y Osasuna Promesas, resultado clave para las aspiraciones del Tenerife.

El partido del CD Tenerife estará narrado por Joaquín González y con los comentarios de José Barroso. Además, se contará con el refuerzo de Carlos García que se suma desde la Redacción de Informativos para contar lo que ocurra en el Helidoro. La emisión se ampliará en el caso de que ascienda el CD Tenerife.

Área digital de RTVC

Asimismo, el área digital de RTVC reforzará la emisión con un despliegue a pie de campo centrado en captar la emoción más personal de la afición y los detalles que quedan fuera de la retransmisión convencional. Se podrá seguir través de la web RTVC.es (con geobloqueo fuera de Canarias).

A través de YouTube y las redes sociales de la cadena, se ofrecerá un minuto a minuto y contenidos exclusivos para que los canarios en cualquier parte del mundo puedan unirse a la celebración.

​RTVC reafirma así su compromiso con el deporte de las islas, ofreciendo una cobertura integral en radio, televisión y plataformas digitales para que ningún aficionado se pierda el desenlace de esta emocionante temporada.