Muere un motorista al sufrir un accidente en Gran Canaria

El SUC certificó que el motorista presentaba lesiones incompatibles con la vida, por lo que confirmó su fallecimiento

Un motorista de 68 años ha fallecido sobre las 13.00 horas de este jueves al sufrir una caída en la GC-291, a la altura del Cenobio de Valerón. En concreto, en Santa María de Guía (Gran Canaria), y caer en una zona de zarzas próxima.

Imagen cedida.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, hasta el lugar acudió el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que tan sólo pudo certificar que el hombre presentaba lesiones incompatibles con la vida, por lo que confirmó su fallecimiento.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes.