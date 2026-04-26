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Un motorista herido de gravedad tras sufrir una caída a su paso por Granadilla de Abona

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

El SUC comprobó que el motorista presentaba varios traumatismos de carácter grave

Un motorista, de 58 años, ha resultado herido de carácter grave tras sufrir una caída en la TF-1, en sentido sur, en el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife). Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Imagen archivo.

Los hechos se produjeron en la tarde de este sábado y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba varios traumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital del Sur.

Agentes de la Guardia Civil

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes.

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