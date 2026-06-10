El pasado mes de mayo el servicio telefónico del 1-1-2 de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género atendió 1.744 llamadas, el acumulado del año asciende a 7.982 llamadas

Servicio del 112 de atención a las víctimas de violencia de género (archivo). Imagen Gobierno de Canarias

El servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 112, dependiente del Instituto Canario de Igualdad (ICI), atendió durante el mes de mayo 1.744 llamadas por violencias machistas, un 18% más que en el mismo periodo de 2025 en la que se recibieron 1.484 alertas. El acumulado de enero a mayo suma ya un total de 7.982 llamadas.

Por grupos de edad, el mayor crecimiento respecto a lo largo de este año se ha registrado entre las mujeres de 75 a 97 años que ha pasado de 19 alertas en enero a 33 en el mes de mayo (casi el doble que en mayo del año pasado cuando se recibieron 17 alertas).

Del total de llamadas recibidas el pasado mes, el 61%, fueron de emergencia, es decir, la situación suponía un peligro inminente para la mujer que estaba siendo agredida por un hombre y precisaba la activación de personal de seguridad, sanitario, o de los Dispositivos de Emergencia insulares. Del total de mujeres violentadas en mayo, 63 manifestaron tener alguna discapacidad.

188 activaciones de los dispositivos para mujeres agredidas

Los dispositivos para mujeres agredidas de las islas (DEMA) se activaron en 188 ocasiones y 40 mujeres con sus 17 hijas e hijos fueron acogidas de emergencia para protegerse de su maltratador. De forma paralela, se movilizaron 1.011 recursos policiales y 82 sanitarios.

En este último mes la mayoría de agresores fueron la pareja (743), o la expareja (434), también hubo agresiones por parte de hijos (114), desconocidos (41) amigos (18) o hermanos (22).

En cuanto al tipo de agresiones, casi el 5% fueron agresiones sexuales lo que supuso activar desde el 112 los centros de crisis 24 horas en 41 ocasiones. El 40% fueron violencias físicas sin agresión sexual y otro 41% no físicas.

La mayoría de las llamadas, el 43%, fueron realizadas por la propia víctima, un 22% por alertantes accidentales, un 18% por instituciones, y un 5% por familiares.