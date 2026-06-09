El Servicio de Urgencias Canario traslada a los afectados al Hospital del Norte con diversos traumatismos y contusiones

Tres personas sufrieron heridas de carácter moderado este martes tras una colisión entre dos turismos en Garachico, Tenerife. El accidente ocurrió concretamente a las 13:58 horas en el kilómetro 10 de la carretera TF-373. Los servicios de emergencias sanitarias auxiliaron rápidamente a las víctimas antes de derivarlas de forma urgente al centro hospitalario.

Tres heridos moderados tras colisionar dos vehículos en Garachico / 112 Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 recibió una alerta temprana sobre el fuerte impacto. El aviso ciudadano comunicaba la presencia de varios afectados dentro de los automóviles siniestrados. Por este motivo, el centro movilizó de inmediato los recursos sanitarios y de seguridad necesarios.

La colisión provocó retenciones puntuales en este punto kilométrico de la isla de Tenerife. Por consiguiente, los conductores que transitaban por la zona extremaron las precauciones. Los servicios de asistencia llegaron al lugar pocos minutos después de recibir la llamada.

Balance de los afectados y su traslado

El personal médico asistió en primer lugar a una mujer de 67 años de edad. Esta víctima presentaba diversos traumatismos de carácter moderado en el momento de la primera exploración. Debido a sus lesiones, una ambulancia sanitarizada la evacuó con destino al Hospital del Norte.

Por otra parte, los sanitarios atendieron a un varón de 50 años con un traumatismo moderado. Un joven de 22 años también requirió asistencia por culpa de varias contusiones. Una ambulancia de soporte vital básico trasladó finalmente a ambos hombres al mismo centro.

Intervención de seguridad y limpieza

Los agentes de la Guardia Civil aseguraron el sector afectado para evitar nuevos percances. Además, los miembros de este cuerpo policial instruyeron las diligencias correspondientes sobre el siniestro. Ellos regularon el tráfico en la TF-373 mientras trabajaban las ambulancias.

Al mismo tiempo, los operarios del Servicio de Carreteras asumieron las tareas de señalización de la vía. Este equipo retiró los restos de los automóviles esparcidos por el asfalto. Gracias a este esfuerzo, la circulación recuperó la normalidad poco tiempo después.