Herido grave un joven al caer al vacío en Santa Cruz de Tenerife

El suceso ocurrió de madrugada en la calle Álvaro Rodríguez López, Santa Cruz de Tenerife, donde el afectado, un joven de 20 años, se precipitó sobre el carril bus sufriendo traumatismos severos.

El joven se encuentra en estado grave tras sufrir una caída de altura en la capital tinerfeña durante la madrugada de este martes. El incidente tuvo lugar en la céntrica calle Álvaro Rodríguez López, cuando el afectado se precipitó al vacío impactando directamente sobre el carril guagua.

Alerta de madrugada

Los hechos se produjeron en torno a las 03:34 horas. Fue en ese momento cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió el aviso por parte de agentes de la Policía Local, quienes solicitaron asistencia sanitaria urgente para una persona que había caído al vacío en la citada vía.

Traslado al Hospital de La Candelaria

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se desplazó hasta el lugar para atender al herido. Tras una primera valoración y asistencia in situ, se determinó que el joven presentaba traumatismos de carácter grave. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria para su ingreso hospitalario.

Dispositivo de seguridad

En el operativo intervinieron efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, quienes se encargaron de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la caída. Asimismo, el personal del Servicio de Mantenimiento de Carreteras colaboró con los recursos de emergencia desplazados a la zona.