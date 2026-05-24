InicioNoticias

Cortes de tráfico en Santa Cruz de Tenerife por el rodaje de una película

Redacción RTVC
Añade a RTVC en Google

Los cortes de tráfico impedirán la circulación desde la calle Alcalde José Emilio García Gómez hacia Áurea Díaz-Flores Hernández

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a cabo la reorganización del tráfico en el distrito Salud-La Salle este domingo, debido al rodaje de una producción cinematográfica. Según ha informado el consistorio, las restricciones estarán vigentes hasta las 21:00 horas y afectarán a varias vías del entorno, con cortes, desvíos y limitaciones de estacionamiento.

Informa. RTVC.

Los principales cambios se concentrarán en la avenida Manuel Hermoso Rojas y la calle Alcalde José Emilio García Gómez. En la primera se cortarán los dos carriles de circulación en sentido ascendente entre la avenida de la Constitución y la calle Alcalde José Emilio García Gómez, por lo que el tráfico será desviado por la avenida de la Constitución. Además, se prohibirá el giro a la izquierda en el carril descendente a la altura de la calle Pedro Modesto Campos.

Imagen cedida.

Además, las restricciones impedirán la circulación desde la calle Alcalde José Emilio García Gómez hacia Áurea Díaz-Flores Hernández, aunque sí se permitirá el giro hacia la avenida Manuel Hermoso Rojas en sentido descendente.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Un éxcel de clientes mostraría el mando de Zapatero en la empresa clave de caso Plus Ultra

Albacete BP vs Real Sociedad B: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

Cádiz CF vs CD Leganés: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

Málaga CF vs Racing Santander: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

FC Andorra vs AD Ceuta CF: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26