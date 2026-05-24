Los cortes de tráfico impedirán la circulación desde la calle Alcalde José Emilio García Gómez hacia Áurea Díaz-Flores Hernández

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a cabo la reorganización del tráfico en el distrito Salud-La Salle este domingo, debido al rodaje de una producción cinematográfica. Según ha informado el consistorio, las restricciones estarán vigentes hasta las 21:00 horas y afectarán a varias vías del entorno, con cortes, desvíos y limitaciones de estacionamiento.

Informa. RTVC.

Los principales cambios se concentrarán en la avenida Manuel Hermoso Rojas y la calle Alcalde José Emilio García Gómez. En la primera se cortarán los dos carriles de circulación en sentido ascendente entre la avenida de la Constitución y la calle Alcalde José Emilio García Gómez, por lo que el tráfico será desviado por la avenida de la Constitución. Además, se prohibirá el giro a la izquierda en el carril descendente a la altura de la calle Pedro Modesto Campos.

Imagen cedida.

Además, las restricciones impedirán la circulación desde la calle Alcalde José Emilio García Gómez hacia Áurea Díaz-Flores Hernández, aunque sí se permitirá el giro hacia la avenida Manuel Hermoso Rojas en sentido descendente.