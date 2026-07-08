El Cabildo de El Hierro destina 100.000 euros a herreños en Venezuela

Esta ayuda se destina para atender las necesidades sanitarias más urgentes de emigrantes herreños y sus descendientes residentes en el país
El Cabildo de El Hierro aprobó este miércoles una subvención directa y extraordinaria de 100.000 euros a la Fundación España Salud (FES) para atender las necesidades sanitarias más urgentes de emigrantes herreños y sus descendientes residentes en Venezuela, tras la crisis humanitaria agravada por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.
Según informó la corporación insular, la ayuda se tramita por la vía de concesión directa al considerar que concurren razones de interés social y humanitario que requieren una respuesta inmediata, sin esperar a la finalización del plazo ordinario de justificación.
Esta posibilidad se contempla en el Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028, que prevé una partida específica para situaciones de emergencia que afecten a la comunidad herreña en Venezuela.
Asistencia sanitaria total
La subvención permitirá financiar la atención médico-quirúrgica y farmacéutica de emigrantes nacidos en El Hierro y de sus descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad que carezcan de seguro médico y se encuentren en situación de necesidad.
La cobertura incluye gastos de hospitalización, material médico-quirúrgico, medicamentos, consultas y pruebas ambulatorias, y garantizará por primera vez asistencia sanitaria a todos los herreños beneficiarios con independencia de su edad.
Además, la ayuda complementará los casos de personas acogidas al PRN o al convenio del Gobierno de Canarias cuyos gastos de hospitalización o intervenciones quirúrgicas superen la cobertura máxima prevista por la Fundación España Salud, permitiendo afrontar tratamientos de mayor complejidad.
Trabajan en una subvención
Ana González, vicepresidenta del Cabildo herreño, señaló que, ante una emergencia que afecta a la comunidad herreña en el exterior, «las administraciones tenemos la obligación de responder con rapidez» y defendió que no podían esperar a los plazos administrativos mientras hay familias que necesitan atención sanitaria urgente.
Paralelamente, el Cabildo trabaja en la tramitación de una nueva subvención a la Asociación Civil Amigos del Garoé, una vez concluido el plazo de justificación de la ayuda correspondiente a 2025, con el objetivo de agilizar la concesión de la subvención de 2026 para reforzar la atención y el acompañamiento a la comunidad herreña residente en Venezuela.
La institución insular también estudiará junto a ambas entidades la posible activación de su Fondo de Contingencia para coordinar nuevas ayudas y mantener el apoyo a las personas afectadas.