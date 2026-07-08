Esta ayuda se destina para atender las necesidades sanitarias más urgentes de emigrantes herreños y sus descendientes residentes en el país

El Cabildo de El Hierro aprobó este miércoles una subvención directa y extraordinaria de 100.000 euros a la Fundación España Salud (FES) para atender las necesidades sanitarias más urgentes de emigrantes herreños y sus descendientes residentes en Venezuela, tras la crisis humanitaria agravada por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

El Cabildo de El Hierro destina 100.000 euros a herreños en Venezuela

Según informó la corporación insular, la ayuda se tramita por la vía de concesión directa al considerar que concurren razones de interés social y humanitario que requieren una respuesta inmediata, sin esperar a la finalización del plazo ordinario de justificación.

Esta posibilidad se contempla en el Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028, que prevé una partida específica para situaciones de emergencia que afecten a la comunidad herreña en Venezuela.

Asistencia sanitaria total

La subvención permitirá financiar la atención médico-quirúrgica y farmacéutica de emigrantes nacidos en El Hierro y de sus descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad que carezcan de seguro médico y se encuentren en situación de necesidad.

La cobertura incluye gastos de hospitalización, material médico-quirúrgico, medicamentos, consultas y pruebas ambulatorias, y garantizará por primera vez asistencia sanitaria a todos los herreños beneficiarios con independencia de su edad.

Además, la ayuda complementará los casos de personas acogidas al PRN o al convenio del Gobierno de Canarias cuyos gastos de hospitalización o intervenciones quirúrgicas superen la cobertura máxima prevista por la Fundación España Salud, permitiendo afrontar tratamientos de mayor complejidad.

Dona sangre para ayudar a quienes salvaron la vida de su hija

Trabajan en una subvención

Ana González, vicepresidenta del Cabildo herreño, señaló que, ante una emergencia que afecta a la comunidad herreña en el exterior, «las administraciones tenemos la obligación de responder con rapidez» y defendió que no podían esperar a los plazos administrativos mientras hay familias que necesitan atención sanitaria urgente.

Paralelamente, el Cabildo trabaja en la tramitación de una nueva subvención a la Asociación Civil Amigos del Garoé, una vez concluido el plazo de justificación de la ayuda correspondiente a 2025, con el objetivo de agilizar la concesión de la subvención de 2026 para reforzar la atención y el acompañamiento a la comunidad herreña residente en Venezuela.

La institución insular también estudiará junto a ambas entidades la posible activación de su Fondo de Contingencia para coordinar nuevas ayudas y mantener el apoyo a las personas afectadas.