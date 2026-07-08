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Exteriores eleva a 36 los españoles muertos en los terremotos de Venezuela con 138 desaparecidos

RTVC / EFE
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Se mantiene en 11 las personas localizadas bajo los escombros de los edificios afectados por el doble terremoto de Venezuela

Terremoto Venezuela Reuters 8 julio 2026
Personas buscan familiares desaparecidos, después de los terremotos del 24 de junio, en La Guaira. REUTERS/Gaby Oraa

El número de españoles muertos por el doble terremoto de Venezuela se ha elevado a 36, mientras que son 138 los desaparecidos y 11 los localizados bajo los escombros, que centran los esfuerzos de los equipos de rescate, según ha informado este miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han informado de un nuevo fallecimiento en las últimas horas hasta los 36 confirmados y han rebajado en dos el número de desaparecidos.

Exteriores recuerda que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.

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