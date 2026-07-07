En el avión viajan 78 personas de las que 59 son españoles afectados por el doble terremoto en Venezuela del pasado 24 de junio

Una vista desde un dron muestra un edificio colapsado tras los terremotos en La Guaira, Venezuela. REUTERS/Ricardo Arduengo

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, ha anunciado que este martes llega al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid un nuevo vuelo de repatriación procedente de Venezuela con 78 personas, de las que 59 son españoles, tras el doble seísmo que sacudió al país el pasado 25 de junio y que deja ya más de 3.500 muertos.

En una entrevista en ‘Las mañanas de RNE’, Albares ha explicado que en ese avión, además de españoles, viajarán venezolanos, portugueses, italianos, belgas, franceses y personas procedentes de Reino Unido.

El titular de Exteriores también ha recordado que España está presente en Venezuela con un hospital de campaña que funciona ya desde hace tres días y que atiende a una media diaria de 200 personas «en todas las especialidades de la medicina».

Asimismo, el ministro ha subrayado que los rescatistas españoles «están sobre el terreno hasta el último minuto» con los perros de rescate y que tanto la embajada, como el consulado y la unidad de crisis están operativas para todos los españoles.

José Manuel Albares ha sostenido que España va a estar presente en «la nueva etapa de reconstrucción» de Venezuela, aunque «todavía se está intentando encontrar con vida alguna persona». Sobre esto, el ministro ha recordado que es una labor que «empieza a ser difícil», pero que «mientras haya esperanza», se continuarán con estas tareas de búsqueda.