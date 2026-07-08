Este enclave se ha rehabilitado de manera integral tras una inversión de casi 2 millones de euros

El refugio de Altavista, a más de 3.200 metros de altura en el Teide, reabrirá sus puertas el próximo 20 de julio tras una inversión de casi 2 millones de euros para su rehabilitación integral, que lo convertirá en un referente de sostenibilidad energética en la alta montaña en Europa.

El refugio de Altavista en el Teide reabrirá el 20 de julio. Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife

Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, señaló al respecto en rueda de prensa que el refugio se cerró en 2019 por el anterior equipo de gobierno en la corporación insular, que no le proporcionó «ningún tipo de expectativa».

Diversas tasas para las estancias

El actual equipo ha apostado, por el contrario, por someter a las instalaciones a un proceso de renovación integral con el objetivo de «devolver este espacio a montañeros y senderistas», ha proseguido Dávila, quien ha calificado el refugio de «símbolo del Teide y de la isla».

El refugio lleva más de 130 años acompañando a quienes buscan ciencia, aventura, conocimiento o simplemente la emoción de ver amanecer desde el punto más alto de España, continuó Dávila.

Para la rehabilitación se ha cambiado todo el sistema energético, que funcionará con energía fotovoltaica, y se ha incorporado un nuevo sistema de saneamiento y depuración adaptado «a un entorno tan frágil como el del parque nacional», indicó.

Parque Nacional del Teide. Imagen cedida Cabildo de Tenerife

A partir de mañana estará disponible la página en internet para efectuar las reservas en el refugio, con capacidad para 49 personas, espacio para guardias, una nueva enfermería y mejores condiciones para atender una emergencia en un entorno que, apuntó Dávila, puede registrar descensos de temperatura a varios grados bajo cero y vientos de 200 kilómetros por hora.

Según precisó la presidenta del Cabildo tinerfeño, las estancias se limitarán a una noche y la tarifa será de 29 euros par residentes en la isla, 71 euros para la tarifa general y 56,8 para montañeros federados del resto de Canarias.