El director del IGN en Canarias asegura en De La Noche Al Día que la actividad sísmica ha aumentado en los últimos días, pero insiste en que no hay indicios de un proceso eruptivo.

Itahiza Domínguez: «Estamos más ocupados que preocupados por el repunte de microterremotos bajo el Teide» / Foto: La Radio Canaria (Archivo).

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado más de 200 microterremotos en el entorno del Parque Nacional del Teide desde el pasado viernes. Aunque la actividad sísmica ha experimentado un repunte en las últimas horas, los expertos insisten en que no existen indicios que apunten a una evolución preocupante ni a un escenario eruptivo a corto plazo.

Así lo explicó el director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, durante una entrevista en De La Noche Al Día de La Radio Canaria, en la que señaló que durante el fin de semana se han localizado alrededor de 120 terremotos, unos 60 durante la jornada del domingo y otros 60 en la madrugada de este lunes.

Terremotos muy pequeños y a gran profundidad

Domínguez detalló que se trata de terremotos «muy pequeños», imperceptibles para la población y localizados entre los 10 y los 12 kilómetros de profundidad. La actividad se concentra en la zona oeste de Las Cañadas, entre Pico Viejo y el edificio del Teide.

Según explicó, son sismos de tipo volcanotectónico o híbrido, relacionados con movimientos de fluidos en el subsuelo y con características similares a las registradas en los últimos meses.

«No hay una evolución. El tipo de actividad, la profundidad y la localización se mantienen exactamente igual que en febrero y marzo», indicó.

Parque Nacional del Teide. Imagen de recurso Gobierno de Canarias.

Lejos de un escenario eruptivo

El director del IGN recordó que, de producirse una erupción volcánica, lo habitual sería registrar una actividad sísmica mucho más intensa, con terremotos de mayor magnitud y deformaciones rápidas del terreno, circunstancias que actualmente no se están observando.

«Si no tuviéramos la instrumentación actual, ni siquiera seríamos conscientes de esta actividad», señaló Domínguez, que insistió en la importancia de seguir monitorizando la situación y mantener informada a la ciudadanía ante cualquier anomalía.

Más de 200 terremotos desde el viernes

El responsable del IGN subrayó que los registros actuales están todavía muy lejos de los episodios de febrero y marzo, cuando llegaron a detectarse miles de terremotos diarios durante algunos enjambres sísmicos en el entorno del Teide.