Ya se han contabilizado más de 3.500 eventos sísmicos al oeste de Las Cañadas del Teide y desde el Cabildo de Tenerife se insiste en mantener a la población informada, pero no alarmada

Informa: Redacción Informativos RTVC

El entorno del Teide ha registrado hasta el momento cinco enjambres sísmicos, el último de ellos iniciado en la noche del domingo y prolongado hasta este lunes por la noche, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El organismo detalló que el último movimiento fue detectado a las 23:05 horas en el municipio de Guía de Isora, con una magnitud de 0,7 y una profundidad de 12 kilómetros. En total, ya se han contabilizado más de 3.500 eventos sísmicos al oeste de Las Cañadas.

Pese al incremento de la actividad, los expertos continúan llamando a la calma. Desde el Cabildo de Tenerife insisten en que la ciudadanía debe mantenerse informada, pero no alarmada.

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha publicado en sus redes sociales como suena un enjambre sísmico. Una señal de baja frecuencia registrada durante la mañana del 10 de febrero. Vibraciones del suelo que son los movimientos de fluidos.

En las últimas semanas en Tenerife se han registrado eventos sísmicos de distinta naturaleza. La señal de baja frecuencia que acabamos y otro sonido que se corresponde con un tramo del enjambre de eventos sísmicos híbridos registrados entre el 18 y el 20 de febrero.

Imagen cedida por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) del último enjambre sísmico en Las Cañadas del Teide (Tenerife), que sigue activo tras más de 35 horas en las que se han contabilizado en torno a 2.500 terremotos de baja intensidad. IGN

Guía de Isora actualiza su plan de emergencia

La alcaldesa de Guía de Isora, Ana Dorta, explicó que el municipio dispone de un plan de emergencia municipal y que, en colaboración con el Cabildo, se están actualizando algunos aspectos relacionados con la posible actividad sísmica.

En declaraciones al programa Buenos días, Canarias, de Televisión Canaria, la regidora indicó que el simulacro previsto por el Cabildo se llevará a cabo en el mes de octubre.

“Es preciso analizar nuestras fortalezas, nuestras debilidades y corregir aquello que sea necesario para que, en el supuesto caso de que ocurriera algo, todo el mundo sepa cómo actuar. Lo importante es que la población esté informada”, señaló.

Santiago del Teide refuerza la preparación ciudadana

Por su parte, el alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, recordó que el municipio lleva años realizando ejercicios preventivos en el marco de la conmemoración de la erupción del volcán Chinyero.

Dentro de estas actividades se han organizado charlas y jornadas con la participación activa de la población. “Hemos ido preparando en parte a la población del municipio de Santiago del Teide”, afirmó el alcalde.

Navarro insistió en transmitir un mensaje de tranquilidad y destacó que el municipio mantiene una coordinación constante con el Cabildo de Tenerife y con las distintas administraciones competentes en materia de seguridad y emergencias en la isla.

Según los técnicos, a medio y corto plazo no está prevista una erupción volcánica. “De momento trasladamos esa tranquilidad a la población, aunque sí debemos estar preparados y coordinados”, concluyó.