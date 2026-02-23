Quinto enjambre sísmico anoche en el Teide que aún continúa

El quinto enjambre sísmico en Tenerife ha sido algo más fuerte que el de este fin de semana y se sitúa en el mismo punto de las Cañadas de el Teide a unos 8 o 10 kilómetros de profundidad

El último enjambre sísmicos en el Teide se produjo a las doce de la noche de este domingo al lunes y a las 8:30 horas de este lunes aún continúa. Es el quinto de una serie que se viene repitiendo desde hace dos semanas y mantiene en alerta a la comunidad científica y autoridades. Aunque no se considera preocupante, la asiduidad y número (ya son más de mil en dos semanas), conlleva una especial vigilancia.

Al Oeste de Las Cañadas

Todos los enjambres de los últimos diez días se sitúan en el mismo lugar: al oeste de Las Cañadas de el Teide y a entre 8 y 10 kilómetros de profundidad. En ese punto del subsuelo se encuentra la base de la isla. Más allá, estaría ya el manto, donde se acumula en magma. Los seísmos de este episodio superan ya los 400, aunque se esperan más, y han sido de más alta intensidad que los de este fin de semana, aunque no son los más fuertes de las últimas semanas.

Hay que recordar que Tenerife es una isla volcánica activa y que eso ha hecho que esté especialmente vigilada y preparada para eventos de este tipo. De ahí que se registre cualquier movimiento y se informe sobre ellos al detalle. Aún así, ahora mismo no se considera que esté próxima una erupción. El propio director del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias lo explica «Esperamos que si se va a producir una erupción venga precedido de terremotos sentidos fuertemente, de una deformación más rápida. Seguimos atentos porque esto puede cambiar», afirmó en Buenos Días Canarias.