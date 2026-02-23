La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el Jefe del Servicio de Protección Civil del Cabido de Tenerife, Néstor Padrón, explican cómo se está viviendo este episodio de enjambres sísmicos continuos en la isla para prevenir y proteger

Rosa Dávila, al frente del Cabildo de Tenerife, y por lo tanto, al frente de la protección de su población, lo tiene claro: «Lo que no podemos hacer es no mirar hacia el volcán. Y ahora sí se mira de frente a un territorio donde cada vez tenemos que tener más conciencia de que vivimos en un territorio volcánicamente activo».

En ese afrontamiento, se llevó a cabo el pasado año el simulacro de Garachico, se ha mejorado el equipamiento del IGN y el PEVOLCA, se informa a la población desde las fuentes oficiales y se trabajada con los ayuntamientos más cercanos a la zona activa, pero también con el resto de municipios de la isla. De hecho, este mismo mediodía, tanto Dávila como Néstor Padrón, Jefe del Servicio de Protección Civil del Cabido de Tenerife, se reúnen con los alcaldes y alcaldesas de la isla para evaluar sus planes de seguridad y seguir con las mejoras en la coordinación ante cualquier situación de emergencia.

«Es un episodio inusual», explica Dávila, pero señala que probablemente ahora mismo «el Teide es el volcán más vigilado del mundo y eso nos permite a través del trabajo del Comité Científico, tomar decisiones en materia de protección civil», afirma.

Inusual, pero medible

Lo inusual de este episodio es relativo. Hay que tener en cuenta que estos movimientos sísmicos no son perceptibles por la población, por lo que solo sabemos de ellos gracias a las mediciones científicas. Este termómetro tecnológico de tanta precisión no existía hace décadas, por lo que nunca sabremos si se trata de algo que ya ha ocurrido, sin consecuencias, antes, o si verde. Esto significa que no está en riesgo inminente de ningún fenómeno volcánico.

Ni siquiera a corto o medio plazo. «Esto nos permite tener un margen de tiempo para irnos preparando y actuar de forma paulatina. El semáforo está en verde y hay reuniones semanales del Comité Científico del PEVOLCA. Lo que detectan ahora mismo es que en parámetros como deformación o gases no se han detectado señales de alarma hasta el momento», explica la presidenta.

Esto no quiere decir que se baje la guardia, más bien al contrario. Se tiene una vigilancia exahustiva de los movimientos y el terreno, sobre todo de la zona noroeste de las Caladas del Teide, donde se lleva un año trabajando con los ayuntamientos más cercanos a esta denominada «zona roja» para afinar los planes de emergencias y evacuación.

En este sentido, Padrón detalla que «los simulacros son muy útiles porque permiten sistematitizar los servicios ante este tipo de actuaciones. Ensayar los protocolos, analizar si los has cumplido y detectar lo que se debe mejorar». De hecho, tras el simulacro de septiembre del año pasado, en el que se movilizó a más de 1000 efectivos, se dieron cuenta de que «hay que mejorar la información y la comunicación a la población. Hay que trabajar con los ayuntamientos para fortalecer a la población de una manera activa».

«Cultura de la autoprotección»

Este es otro de los puntos que tanto Dávila como Padrón han querido destacar. La implicación de la población es fundamental en la prevención de y minimización de riesgos. «Entre todos reducimos el riesgo volcánico. No solo desde las instituciones públicas planificando sino desde la ciudadanía, actuando, informándose por las fuentes oficiales. Tiene que acudir y saber cuáles son las fuentes oficiales a las que tiene que hacer caso. Y sobre todo obedecer instrucciones en caso de que se den», concluye.

Es lo que Dávila denominó «cultura de la autoprotección», algo que en países como Japón tienen muy interiorizado porque viven en zonas donde las catástrofes naturales están a la orden del día. «Por eso nos reunimos este mismo lunes con los ayuntamientos para informarles. Por eso estamos trabajando con los municipios para que ir actualizando los planes de emergencias municipales, para que los alcaldes mejoren los sistemas de evacuación y de emergencias. Y para que la población conozcan las vías de evacuación, las medidas que tienen que adoptar, que documentación, medicamentos y demás tiene que tener en esa mochila de emergencia para salir de una manera inmediata de sus viviendas», concretó.