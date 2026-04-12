Los datos proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) han reflejado más de una decena de eventos sísmicos en las últimas horas

El IGN ha detectado una curiosa serie sísmica en un lugar poco habitual. Se trata de la dorsal de La Esperanza en proximidades de Arafo. Por el momento, más de una decena de eventos, entre 3 y 7 kilómetros de profundidad y una magnitud máxima de 1.9. Según los expertos, es normal que se produzcan estos temblores en mencionada parte de la isla y a poca profundidad.

Imagen IGN.

No obstante, el pasado jueves 9 de abril se registró un terremoto entre las islas de Tenerife y Gran Canaria, de magnitud de 3,5 y una profundidad de 19 kilómetros. Se trata de una zona conocida como volcán de Enmedio.

Año de identificación

Cabe destacar que el año 1994 marcó la primera identificación y cartografía del volcán Enmedio. Tiene forma cónica, con un diámetro en su base de 3,5 kilómetros, situada a una profundidad de entre 2.140 y 2.350 metros (la mayor corresponde a su mitad nordeste).