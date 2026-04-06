El Instituto Geográfico Nacional ha registrado este lunes 131 terremotos en el entorno de las Cañadas del Teide, en Tenerife

Este lunes, el Instituto Geográfico Nacional nos ha confirmado que ha registrado 131 terremotos en el entorno del Teide, en Tenerife. De ellos, 33 han sido detectados de forma manual y han sido localizados.

Han ocurrido a una profundidad de entre 5 y 18 kilómetros y ninguno ha superado el 1,6 de magnitud.

Con esta detección, se reanuda una actividad sísmica que había dado una tregua de algunas semanas.

Desde el día 3 de abril

Estos 131 eventos sísmicos se vienen registrando desde el día 3 de abril. Es una actividad intermitente y muy débil, que no se ha sentido por la población. Estos significa que se continúa en la normalidad, ya que están dentro de los parámetros esperados para una isla volcánica y no existe ninguna novedad sobre el riesgo de erupción.

Cada vez esta sismicidad es más débil, en comparación a lo ocurrido en los últimos meses. De hecho, este número se eventos se consideran pocos para un periodo de cuatro días. Para que se prevea una erupción, tendría que haber eventos sísmicos sentidos y con otras variables como expulsión de gases o deformación del terreno.

Estas señales se detectan ahora porque hay nueva tecnología y en as islas, que son volcánicas, son habituales. Ahora mismo Tenerife es una isla muy vigilada que cuenta con sensores alrededor de la isla que son continuamente verificados por la comunidad científica.