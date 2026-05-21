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Acusado de estafar a su abuelo de 93 años más de 9.000 euros en Tacoronte

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La Guardia Civil ha detenido a este hombre, que está acusado de extraer dinero de la tarjeta del su abuelo, que vive en una residencia, sin su autorización

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al área de investigación del Puesto Principal de Tacoronte, investigan a una persona, un varón de 39 años de edad y vecino del municipio, acusado de un delito de estafa, mediante el uso fraudulento de tarjeta bancaria.

Deberán cumplir con la directiva europea de accesibilidad universal, incorporando opciones auditivas y táctiles todos los cajeros automáticos instalados en España

Denuncia de la nieta

Las actuaciones se iniciaron tras la denuncia presentada por la nieta de la víctima. La mujer comunicó la realización de diversas extracciones de dinero desde un cuenta bancaria titularidad de su abuelo, sin su consentimiento. Las extracciones se produjeron entre los meses de enero y abril de 2026, ascendiendo a 9.300 euros.

El titular de la cuenta, que se encontraba ingresado en una residencia de mayores, asegura que no ha autorizado esas extracciones de dinero.

A lo largo de la investigación los agentes recabaron información y documentación suficiente. Lo hicieron a través de la revisión de las cámaras de seguridad y distintas pesquisas hasta conseguir identificar al supuesto autor de los hechos. Se trata de un nieto del perjudicado, que habría sustraído la tarjeta bancaria y obtenido el número PIN, realizando de forma continuada extracciones de efectivo.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente.

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