Atacan y roban a un hombre durante la compraventa de un coche en Gran Canaria

Han detenido a dos varones, uno menor de edad, por hacer un ‘mata león’ e intentar apuñalar a un hombre al que le robaron 3.000 euros durante la compraventa de una coche

La Guardia Civil ha detenido a dos varones, uno de ellos menor de edad, por un delito de robo con violencia e intimidación al intentar realizar sin éxito un ‘mata león’ a un hombre durante una compraventa de un vehículo en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) y conseguir llevarse 3.000 euros tras amenazarlo con un arma blanca.

Simularon la compraventa

Así lo ha informado la Comandancia de Las Palmas, que agrega que los hechos tuvieron lugar en el transcurso de la venta, cuando los dos presuntos autores comenzaron a dilatar la misma con evasivas.

En un momento dado, uno de ellos se situó a espaldas de la víctima y ejecutó la conocida técnica de estrangulamiento denominada ‘mata león’, con la intención de inmovilizarle y sustraerle sus pertenencias.

No obstante, pese a la violencia del ataque, el hombre logró zafarse inicialmente de la agresión pero uno de los individuos esgrimió un arma blanca e intentó apuñalarle, lo que lo llevó a desistir de su resistencia y entregar sus efectos personales, entre ellos 3.000 euros, el móvil y las llaves de una motocicleta.

Detención

Con la descripción facilitada por la víctima a los agentes, la Guardia Civil inició una investigación en la que el varón reconoció mediante fotografías a uno de los presuntos autores.

Tras su identificación, los efectivos del Puesto de La Aldea procedieron, a primera hora del pasado 1 de mayo, a la detención de uno de los presuntos autores. Conforme avanzaban las pesquisas, los investigadores lograron identificar al segundo implicado, quien resultó ser menor de edad, efectuándose su detención al mediodía, mientras que se pudo recuperar 1.400 euros del dinero robado.

Finalmente, las diligencias fueron remitidas la Plaza número 3, del Tribunal de Instancia (Sección de Instrucción) de Santa María de Guía en funciones de guardia y a la Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Sección Menores).