Cuenta atrás para la edición 65 del Rally Isla de Gran Canaria

El Rally Isla de Gran Canaria vuelve después de una edición en blanco para devolver a los aficionados y pilotos la deuda de 2025

Cuenta atrás para el Rally Isla de Gran Canaria. Imagen cedida por la organización

Todo está ya preparado para que arranquen de nuevo los motores de los 77 equipos inscritos en el «decano» de los rallys canarios y españoles. El Rally Isla de Gran Canaria, 22 y 23 de mayo, vuelve después de una edición en blanco para devolver a los aficionados y pilotos la deuda del 2025, porque a pesar de dos intentos, finalmente no se pudo celebrar por causas de fuerza mayor externas a la organización.

Superadas las trabas también en esta edición 2026, la organización no podía hacer otra cosa que realizar el rallye en la fecha establecida y aceptando los condicionantes medioambientales impuestas desde las administraciones públicas.

Según informa un comunicado de la organización, el intenso calendario impide un cambio de fechas con garantías de celebración y la opción de rebajar el kilometraje final de los tramos cronometrados, ha posibilitado la salvación de la prueba.

Adaptación a las exigencias del Cabildo

Según señala Acaymo Reyes, presidente del comité organizador y director de carrera, lo tiene claro, «no podemos permitirnos aplazar una vez más nuestro rallye y por eso asumimos las sanciones impuestas desde la Federación de Las Palmas, porque realmente no había más alternativas. Algunos pilotos nos han mostrado su disconformidad e incluso alguno ha decidido no participar, pero creo que la gran mayoría entiende que esto es un caso excepcional y sería muy negativo que el rallye perdiese su puntuabilidad para el Campeonato bp de Las Palmas, solo por no llegar al mínimo de kilómetros en TC exigidos por el reglamento».

Recordamos que la pasada semana se modificaron dos de los cuatro tramos cronometrados, a petición de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, consistiendo en recortes por la meta de Tejeda-Ayacata y por la salida de Cueva Grande-Camaretas, reduciendo el itinerario cronometrado a 61,9 kms.

Itinerario

Viernes, 22 de mayo:

Tramo espectáculo en San Lorenzo, Las Palmas de Gran Canaria (19:30 hs)

Sábado, 23 de mayo: