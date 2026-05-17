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Un motorista muere tras chocar contra un coche en Gran Canaria

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El accidente ocurrió el sábado por la tarde en la calle Las Marciegas, en La Aldea, y movilizó a un amplio dispositivo de emergencias

Un motorista falleció en la tarde de este sábado después de sufrir una colisión contra un automóvil en la calle Las Marciegas del municipio de La Aldea, en Gran Canaria.

Imagen de archivo | 112 Canarias

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de Atención Primaria acudió al lugar del incidente, sin embargo, solo pudieron certificar el fallecimiento del motorista al presentar lesiones incompatibles con la vida, según detalló el propio 112 en su página web.

Despliegue en La Aldea tras el accidente mortal de un motorista

La Policía Local colaboró en el dispositivo de emergencias desplegado en la zona del siniestro. En este operativo también participaron los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.

Finalmente, la Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del choque mortal entre la motocicleta y el automóvil.

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