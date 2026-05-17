Televisión Canaria conciencia sobre los peligros de la ludopatía juvenil en ‘Gente Maravillosa’

El programa pone el foco en la prevención de la adicción al juego en adolescentes junto a la artista Bárbara Rey este lunes a partir de las 22:30 horas

Televisión Canaria emite una entrega de ‘Gente Maravillosa’ centrada en la ludopatía en adolescentes para abordar una realidad que afecta a uno de cada diez menores en las Islas este lunes 18 de mayo a las 22:30 horas.

‘Gente Maravillosa’ analiza el incremento de esta adicción impulsado por el fácil acceso a las plataformas de apuestas online y la proliferación de locales de juego en los barrios canarios. A través de este espacio, la cadena autonómica busca visibilizar los riesgos de las apuestas y fomentar la responsabilidad colectiva frente a una problemática que compromete la salud mental y el bienestar de la juventud canaria.

Para profundizar en esta temática, el programa presentado por Eloísa González cuenta con la participación de la artista Bárbara Rey, quien aporta su visión sobre esta realidad desde su propia experiencia personal. La vedete narra en primera persona su historia vinculada al juego, una adicción que comenzó a los 18 años y que logró superar tras tres décadas de lucha. Durante el programa, Bárbara Rey advierte sobre las graves consecuencias emocionales y sociales que conlleva la ludopatía. Su mensaje tajante; apostar no es un juego. El testimonio de la vedete sirve como herramienta de prevención y ayuda a eliminar el estigma que rodea a esta enfermedad.

La artista Bárbara Rey junto a Eloísa González, presentadora de ‘Gente Maravillosa’.

La entrega de este lunes incluye una cámara oculta que recrea una situación en la que un joven muestra conductas problemáticas relacionadas con las apuestas. El objetivo de esta dramatización es identificar a las «personas maravillosas» que deciden intervenir para ayudar al joven, poniendo a prueba su reacción y solidaridad. Esta cámara oculta se basa en el caso real de un ex ludópata. El invitado relatará en el plató cómo mantuvo su adicción oculta ante sus familiares y amigos. Además, explicará cómo llegó a contraer deudas y a robar dinero en su entorno cercano para poder seguir apostando.

Compromiso social y público virtual

Más de 150 personas conectadas desde todo el Archipiélago participan como público virtual. Su presencia refuerza el debate sobre juventud, prevención y convivencia. De este modo, el programa trasciende el entretenimiento para consolidarse como una plataforma de reflexión social.

Con esta emisión, Televisión Canaria reafirma su compromiso con una televisión cercana, social y comprometida. La cadena pública contribuye así a que el Archipiélago sea un espacio de concienciación y apoyo frente a las adicciones, promoviendo entornos más saludables y seguros para todas las generaciones de canarios.