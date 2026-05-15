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El CD Tenerife recibe al Pontevedra y celebra el ascenso en Televisión Canaria

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La retransmisión comienza a las 16:00 horas y se prolongará hasta completar la entrega de la copa de campeones y las medallas a los jugadores

Televisión Canaria retransmite este domingo 18 de mayo, desde las 16:00 horas, el encuentro entre el CD Tenerife y el Pontevedra CF, correspondiente a la jornada 37 de Primera RFEF Versus e-Learning.

El partido, que se disputa en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, podrá seguirse en directo a través de la TDT con narración de Daniel Álvarez, los comentarios de Juanma Bethencourt y las entrevistas a pie de campo a cargo de Gabri Hernández.

Al término del encuentro, el canal público continuará en directo para ofrecer la entrega del trofeo de campeones de Primera Federación al CD Tenerife. El conjunto blanquiazul, que certificó hace dos jornadas su ascenso matemático a Segunda División, recibirá así la copa de campeones de la categoría en casa y ante su afición.

“Es el último partido del CD Tenerife en casa esta temporada, después de haber conseguido el ascenso, y será una cita muy especial”, indica la jefa de Deportes de los Servicios Informativos, Fátima Febles.

La jornada se presenta como una cita festiva en el Heliodoro, donde «la afición podrá celebrar junto a su equipo un ascenso muy esperado», añade Febles. Será el capitán, Aitor Sanz, quien recoja el trofeo de manos del presidente de la RFEF, Rafael Louzán.

La emisión en Televisión Canaria se prolongará hasta completar la entrega de medallas a los jugadores y la celebración sobre el césped.

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