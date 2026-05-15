El hantavirus, las inversiones de AENA en Canarias y la visita del papa León XIV protagonizan el estreno de ‘La Retranca’

Televisión Canaria inauguró este nuevo espacio dedicado al debate ciudadano y conducido por Mayer Trujillo y Marta Rodríguez ayer jueves 14 de mayo en prime time

Marta Rodríguez y Mayer Trujillo, conductores de ‘La Retranca’.

Televisión Canaria estrenó ‘La Retranca‘, un nuevo formato de actualidad, conversación y análisis, ayer jueves 14 de mayo en la franja de prime time. Producido por Macaronesia, el nuevo programa pretende convertirse en un espacio de referencia para abordar los asuntos que marcan el día a día de Canarias.

El programa, emitido en directo y con una duración de 90 minutos, apostó en su primera entrega por un formato dinámico, cercano y didáctico, combinando reportajes y mesas de debate para profundizar en algunos de los temas de mayor interés social, político y económico del Archipiélago, tomando además el pulso de la opinión de la calle.

Presentado por Mayer Trujillo junto a la periodista Marta Rodríguez y bajo la dirección de Desireé Hernández, ‘La Retranca’ dedicó buena parte de su estreno al análisis del hantavirus y sus implicaciones sanitarias, las inversiones previstas por Aena en Canarias y la repercusión de la próxima visita del Papa León XIV.

La emisión inaugural contó con la participación de los periodistas Antonio Salazar, Lourdes Santana y Janire Alfaya; la exdiputada Melisa Rodríguez; la abogada María Isabel Santana; y el director de ECCA.Edu, José María Segura, quienes aportaron diferentes puntos de vista y análisis sobre los asuntos abordados.

Además, el programa recibió como invitado al presidente de ASHOTEL, Jorge Marichal; ofreció una entrevista al catedrático de Parasitología Basilio Valladares; y contó también con la participación del presidente de la patronal de la construcción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, FEPECO, Óscar Izquierdo.

Imágenes de ‘La Retranca’ durante su primera emisión ayer jueves 14 de mayo.

La actualidad en directo

Cada jueves, ‘La Retranca’ ofrecerá un análisis en tiempo real de los acontecimientos más relevantes de Canarias, acompañado de reportajes que permitirán contextualizar los temas y aportar claves para su comprensión.

El equipo del programa ha diseñado una propuesta visual dinámica y una realización que refuerza el carácter directo y vivo del formato, con especial atención a la interacción entre presentadores, invitados y contenidos audiovisuales.

Con este estreno, Televisión Canaria refuerza su compromiso con el servicio público y con la creación de espacios que fomenten la reflexión, el pensamiento crítico y la participación ciudadana.