Este viernes la Dirección General de Emergencias y el Cabildo de Tenerife ponen en práctica el sistema de aviso a la población ES-Alert con un simulacro de incendio forestal en La Guancha

Bomberos de Tenerife en el simulacro en La Guancha. Imagen RTVC

El Gobierno de Canarias activará este viernes 15 de mayo una nueva prueba del sistema de alertas móviles ES-Alert en el marco de un simulacro de incendio forestal que tendrá lugar en el municipio de La Guancha.

El ensayo, coordinado por la Dirección General de Emergencias, dependiente de la Consejería de Política Territorial y por el Cabildo de Tenerife, busca reforzar el conocimiento ciudadano sobre esta herramienta del Sistema Nacional de Protección Civil. En los últimos años, el sistema ya ha sido testado en distintos puntos del archipiélago y utilizado en situaciones reales como incendios forestales o episodios de inundaciones, el último en el municipio de Moya, en Gran Canaria.

Mensaje a la población

Durante la jornada, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 enviará, entre las 08:00 y las 14:00 horas, un mensaje de alerta a los teléfonos móviles simulando una orden de confinamiento ante un supuesto incendio en zona de interfaz urbano-forestal. Aunque la prueba se centra en La Guancha, el aviso podría recibirse también en localidades cercanas del norte de Tenerife, como San Juan de la Rambla, o en áreas altas de Icod de los Vinos y La Orotava, e incluso de forma puntual en otras islas como La Palma.

El mensaje llegará acompañado de un sonido y vibración característicos e incluirá la palabra “PRUEBA”. Para que desaparezca de la pantalla, bastará con pulsar “Aceptar”, sin necesidad de responder ni llamar al 112.

Las autoridades recuerdan que los avisos pueden recibirse tanto en el momento del envío como al entrar en una zona con cobertura, siempre que el dispositivo esté encendido y fuera del modo avión. Además, recomiendan a los conductores detenerse en un lugar seguro antes de consultar la alerta y aconsejan informar previamente a personas mayores para evitar posibles alarmas innecesarias.

Sistema ES-Alert

El sistema ES-Alert está disponible en la mayoría de los teléfonos móviles con conexión de datos, siempre que tengan activada la recepción de alertas. En dispositivos con Android 11 o superior y iOS 15.6 o versiones posteriores, esta función suele venir habilitada por defecto.

Estas pruebas se anuncian con antelación precisamente para evitar confusiones y garantizar que la población se familiarice con una herramienta clave en situaciones de emergencia real.

Imágenes del simulacro de incendio forestal en La Guancha

Dispositivo por el simulacro de incendio forestal en La Guancha, Tenerife. Imagen RTVC